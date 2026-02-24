Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Una madre di Niscemi commuove il Presidente Mattarella: "Lo chiedo con cuore in mano, fate presto" – Il video

24 Febbraio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Caltanissetta, 23 febbraio 2026 "Lei è qua e la ringrazio tantissimo, però glielo chiedo col cuore in mano di fare al più presto affinché l'unica strada percorribile che abbiamo, venga messa in sicurezza. Io l'anno scorso, nel 2025, ho perso una bambina di 9 anni, sono una mamma con un cuore addolorato, lei era Aurora e rimarrà Aurora per sempre. La stimo come persona e la ringrazio di essere venuto ma bisogna fare al più presto, perché venerdì c'è stato un altro incidente, in un anno ce ne sono stati 9. Io percorrevo quella strada e quella mattina con tutti i miei tre bambini" così una mamma di Niscemi che ha perso una figlia ha detto rivolgendosi al Presidente Mattarella durante la sua visita a Niscemi. Il Presidente ha risposto: "Quella strada è una priorità assoluta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

