Zelensky accoglie a Kiev Von Der Leyen e Costa nel giorno del quarto anniversario della guerra – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 Si è tenuta a Kiev, in piazza Maidan, la cerimonia per commemorare le vittime della guerra in Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'inizio del conflitto. Ecco il momento in cui Zelensky ha accolto la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev