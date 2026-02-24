Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky accoglie a Kiev Von Der Leyen e Costa nel giorno del quarto anniversario della guerra – Il video

24 Febbraio 2026 - 19:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 Si è tenuta a Kiev, in piazza Maidan, la cerimonia per commemorare le vittime della guerra in Ucraina in occasione del quarto anniversario dell'inizio del conflitto. Ecco il momento in cui Zelensky ha accolto la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Courtesy: Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

3.

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»

4.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

5.

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend