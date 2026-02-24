Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Zelensky: "Le sanzioni sono l'unica forma di diplomazia che Putin capisce" – Il video

24 Febbraio 2026 - 18:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Kiev, 24 febbraio 2026 "Ne abbiamo discusso oggi e considero questa una delle decisioni più importanti per noi, emerse in questa giornata e durante i nostri incontri, e contiamo sul fatto che il 26º pacchetto sia forte ed efficace. Deve essere adottato il prima possibile. Naturalmente ci sono molte sfide diverse, ma contiamo su questo. Ed è questa la forma di diplomazia che la Russia comprende, e credo che tutti i leader la sostengano. Questo deve essere fatto nell’interesse di tutta l’Europa. Ringrazio tutti i nostri amici europei e i nostri partner, tutti coloro nell’Unione Europea che stanno dalla parte giusta della storia e aiutano noi, l’Ucraina e gli ucraini. Ed è fondamentale che abbiamo iniziato a lavorare sui dettagli della principale garanzia geopolitica di sicurezza per l’Ucraina e per tutta l’Europa. Date chiare per l’adesione dell’Ucraina all’UE, l’anno 2027, sono molto importanti per noi, e spero siano realizzabili. Spero che Putin non possa bloccare la nostra adesione per decenni" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky, in un punto stampa con Antonio Costa e Ursula Von Der Leyen a Kiev. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

3.

Rogoredo, la virata di Salvini dopo il fermo di Cinturrino per omicidio: «Un oltraggio alla divisa». Piantedosi: «La polizia faccia giustizia»

4.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

5.

Referendum sulla giustizia, sarà l’affluenza a decidere il risultato: in crescita il fronte del No – Il sondaggio di YouTrend