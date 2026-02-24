Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Zelensky: "Serve data certa per ingresso Ucraina in Ue" – Il video

24 Febbraio 2026 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Bruxelles, 24 febbraio 2026 "È importante per noi ricevere una data chiara per l’ingresso nell’Unione Europea. È molto importante come parte del processo diplomatico in corso, nell’ambito di tutta la diplomazia volta a porre fine alla guerra. E non si tratta soltanto di un desiderio. È una chiara consapevolezza di come agirà Putin se non ci sarà una data, se non ci sarà una simile garanzia. Troverà un modo per bloccare l’Ucraina per decenni, dividendo voi, dividendo l’Europa. Dobbiamo proteggerci da questo" così il Presidente dell'Ucraina Zelensky in collegamento con il Parlamento Europeo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

