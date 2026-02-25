Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
ECONOMIA & LAVOROIntelligenza artificialeLavoro e impresa

L’allarme di Andrea Pignataro, l’uomo più ricco d’Italia, sui rischi dell’IA: «Nutriamo ogni giorno gli stessi sistemi che ci rendono superflui»

25 Febbraio 2026 - 16:26 Alba Romano
embed
andrea pignataro allarme rischi intelligenza artificiale
andrea pignataro allarme rischi intelligenza artificiale
Il numero uno di Ion e i timori su un «effetto a cascata» in grado di travolgere l'economia

Investendo in intelligenza artificiale, le aziende «stanno nutrendo gli stessi sistemi che stanno imparando a renderle superflue». E questo potrebbe avere «un effetto a cascata» in grado di travolgere l’intera economia. A parlare è Andrea Pignataro, appena incoronato da Forbes come l’uomo più ricco d’Italia con un patrimonio stimato in 42,8 miliardi di dollaro. Eppure, il fondatore di Ion non è affatto tranquillo. In un intervento di nove pagine intitolato The Wrong Apocalypse, ossia «L’apocalisse sbagliata», Pignataro lancia un allarme sul rischio dell’utilizzo sempre più diffuso degli strumenti di intelligenza artificiale.

Il panico dei mercati

Il saggio nasce in risposta a L’adolescenza della tecnologia, l’intervento con cui Dario Amodei, fondatore di Anthropic, ha descritto il potenziale dirompente dell’IA generativa. Parole che hanno contribuito ad alimentare il nervosismo a Wall Street, dove i titoli degli sviluppatori di software hanno bruciato circa 2 mila miliardi di dollari di capitalizzazione. Secondo Pignataro, la reazione è stata sproporzionata. Per il numero uno di Ion, è vero che alcuni modelli di IA possono già scrivere codice, analizzare dati e redigere documenti. Ma un conto è svolgere compiti specifici, un altro è sostituire l’architettura organizzativa delle imprese.

Perché i software non spariscono dall’oggi al domani

Lo stesso, secondo Pignataro, vale per i cosiddetti colletti bianchi. Anche ammesso che l’IA possa automatizzare una parte delle loro attività, il lavoro quotidiano non si riduce alla produzione di bozze o report. Un praticante in uno studio legale, per esempio, non si limita a scrivere contratti: si muove dentro un sistema di relazioni, interpreta segnali, calibra il tono delle comunicazioni, decide quando sollevare un problema e quando no. Competenze che non si replicano facilmente con un prompt.

Il rischio di insegnare all’IA come sostituirci

Il nodo, secondo Pignataro, emerge quando le aziende iniziano a usare in modo sistematico modelli come quelli di OpenAI o della stessa Anthropic nei processi quotidiani. Anche senza condividere dati sensibili, ogni utilizzo contribuisce ad addestrare le piattaforme al “linguaggio” di un settore. Così, mentre ogni singola impresa adotta l’AI per non restare indietro rispetto ai concorrenti, collettivamente accelera la capacità delle piattaforme di disintermediare intere industrie. E a quel punto, avverte Pignataro, il rischio è una sostituzione su larga scala.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Salva condomini, sugli orrori del superbonus arriva uno scudo per proteggere i cittadini (e non solo) dal fisco

2.

Inciampa e cade in smartworking, deve essere risarcita. Il giudice ribalta la decisione dell’Inail: come si è rotta la caviglia in una call

3.

Andrea Pignataro è il nuovo uomo più ricco d’Italia. Chi è lo “sconosciuto” che ha superato Ferrero: 42,8 miliardi e un impero fintech globale

4.

Caos dazi, sospesa la ratifica dell’accordo Ue-Usa. Trump: «Chi fa giochetti si becca tariffe più alte»

5.

Quali sono gli scioperi per il 26, 27 e 28 febbraio: dai treni agli aerei, orari e fasce di garanzia. Ecco chi si ferma

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Sanremo, Dargen D’Amico s’interroga sull’AI: «Mi chiedo quali parti della nostra vita dobbiamo cedere per avere in cambio un servizio». L’intervista

Di Gabriele Fazio
FACT-CHECKING

Olimpiadi 2026, gli atleti ucraini «segregati» perché aggressivi? Il video manipolato della CBC

Di David Puente
FACT-CHECKING

Trump ed Epstein in una sauna con una minore? Perché la foto del lavapiedi è un falso generato dall’AI

Di David Puente
ESTERI

«Non è un rischio imminente», così OpenAI ignorò l’alert di ChatGPT sulla strage in Canada. Le chat della killer e i dubbi dello staff inascoltati dai capi

Di Ygnazia Cigna