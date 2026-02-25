Camisa (Confapi): "Interessi lavoratori e datori lavoro convergenti, basta dumping contrattuale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "Oggi più che mai gli interessi sono convergenti, sono interessi di avere buone condizioni salariali per i dipendenti, ma anche una competitività per le nostre aziende. Basta al dumping contrattuale, basta a contratti farlocchi, contratti pirata che minano la competitività ma anche arrivano allo sfruttamento del lavoro" così il presidente di Confapi Camisa, a margine dell'incontro con Cgil, Cisl e Uil. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev