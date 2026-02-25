Conti: Se Festival va male è colpa del direttore, ma l'anno scorso non mi sono fatto i complimenti – Il video

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Quello stesso direttore lì non ho dato e non ho fatto i complimenti lo scorso anno, che ha portato 30 canzoni e ha battuto il record d'ascolto. Ma attenzione, approfitto anche per continuare a rispondere alla domanda di prima, mentre darei la colpa se va male. Lo scorso anno non ho dato i meriti a tutto quello che ha dato.” Così il conduttore Carlo Conti risponde alla domanda di una cronista durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev