Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Conti: Se Festival va male è colpa del direttore, ma l'anno scorso non mi sono fatto i complimenti – Il video

25 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Sanremo, 25 febbraio 2026 “Quello stesso direttore lì non ho dato e non ho fatto i complimenti lo scorso anno, che ha portato 30 canzoni e ha battuto il record d'ascolto. Ma attenzione, approfitto anche per continuare a rispondere alla domanda di prima, mentre darei la colpa se va male. Lo scorso anno non ho dato i meriti a tutto quello che ha dato.” Così il conduttore Carlo Conti risponde alla domanda di una cronista durante la conferenza stampa a Sanremo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

3.

Referendum, la clamorosa ammissione di Simonetta Matone (Lega): «Grazie a Nordio il No ha recuperato e ora siamo pari» – Video

4.

Legge elettorale, il governo pensa a un maxi premio di maggioranza: 70 seggi con lo 0,1% in più di voti

5.

Niente congedo paritario per i papà, lo stop del governo Meloni: «Costa troppo»