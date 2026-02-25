Gasparri: "Sto redigendo l'elenco dei giornalisti che hanno mentito sullo scudo penale" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "Sto redigendo l'elenco di tutti i giornalisti che hanno scritto quella versione dei fatti a cui abbiamo creduto. Io sono giornalista professionista dall'85, ho imparato da questa vicenda che bisogna credere di meno alla stampa, perché io ho raccolto tutti gli articoli che hanno fornito la famosa versione e dirò i nomi", così il capogruppo al Senato per Forza Italia Maurizio Gasparri prima di entrare alla Camera per la riunione di Forza Italia per il referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev