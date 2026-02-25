Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Gasparri: "Sto redigendo l'elenco dei giornalisti che hanno mentito sullo scudo penale" – Il video

25 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "Sto redigendo l'elenco di tutti i giornalisti che hanno scritto quella versione dei fatti a cui abbiamo creduto. Io sono giornalista professionista dall'85, ho imparato da questa vicenda che bisogna credere di meno alla stampa, perché io ho raccolto tutti gli articoli che hanno fornito la famosa versione e dirò i nomi", così il capogruppo al Senato per Forza Italia Maurizio Gasparri prima di entrare alla Camera per la riunione di Forza Italia per il referendum sulla giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

