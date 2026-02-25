Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Mulè (FI) sul referendum giustizia: "Riforma non salva la casta, tutela il diritto di tutti" – Il video

25 Febbraio 2026 - 16:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2026 "Basta saper leggere la Costituzione. La Costituzione non ammette delle parole che non siano precise. Dice scritto che la magistratura rimane un organo autonomo e indipendente da ogni altro potere, che i magistrati sono soggetti soltanto alla legge e che c’è l’obbligatorietà dell’azione penale. Con buona pace del presidente Conte, che continua a dire un’enorme fesseria quando dice che questa è una riforma 'salva-casta'. Non salva né la casta, né la cesta, né nulla. Salva soltanto il diritto e mette in sicurezza il diritto di ognuno di avere un giusto processo", così Giorgio Mulè prima di entrare al direttivo di Forza Italia su referendum giustizia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

