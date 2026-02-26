Concorso notai, i commenti della commissione sui candidati finiscono in procura. I giudizi e il «codice» sui Santi: cosa c’era nel file Excel

Il faro dei magistrati di Roma sul caso dopo le denunce sul concorso 2024 per 400 posti da notaio

Sono ora al vaglio dei pm della procura di Roma che si occupano dei reati contro la pubblica amministrazione le denunce presentate da alcuni candidati del concorso per notai del 2024. Il caso sull’esame di Stato per l’accesso alla professione notarile era emerso nei giorni scorsi dopo che era stato pubblicato per errore online un file Excel contenente «strani» appunti e giudizi su una serie di candidati. Nel documento finito per alcuni minuti sul sito del Consiglio nazionale del Notariato si leggevano vicino ai nominativi dei candidati nel concorso commenti come «carina», «geniale», «fenomeno», o ancora «salvato sul civile». Ma pure una sfilata di apparenti nomi in codice ispirati ai nomi di figure religiose: da San Beniamino a Santa Caterina di Svezia, fino ad un appunto sull’Annunciazione del Signore. La commissione esaminatrice del concorso per 400 posti da notaio è composta da 6 docenti universitari, 9 magistrati e 9 notai dopo la scandalo ha fatto sapere che il file era stato pubblicato online per errore. Ma il download di qualcuno è stato più veloce. Ora i pm dovranno valutare se da quei documenti emergano profili penali, di che tipo e a carico di chi.