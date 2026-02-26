Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Del Fante (Poste Italiane): "2025 anno record su trasporto pacchi, finanziario e nostra super app" – Il video

26 Febbraio 2026 - 13:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Anno record per i pacchi e la nostra trasformazione dalla posta alla logistica continua ad accelerare. Stiamo guadagnando clienti e quote di mercato, soprattutto grazie alla qualità del servizio offerto, elemento che conferma il nostro potenziale di crescita. Abbiamo chiuso un anno record anche sul piano finanziario e oggi abbiamo comunicato al mercato una riorganizzazione delle attività, avviando la creazione di un polo finanziario. L’obiettivo resta quello di mettere il cliente, i suoi bisogni e i servizi al centro della nostra strategia. Con l’ultimo trimestre del 2025 abbiamo completato la migrazione di tutte le app nella nostra super app, l’app unica “P”. Gli utenti attuali sono superiori alla somma di quelli delle precedenti applicazioni: non solo non abbiamo perso utenti, ma ne abbiamo acquisiti di nuovi. Oggi siamo di gran lunga l’app di un’azienda italiana più utilizzata nel Paese, con oltre 4 milioni di utenti giornalieri; la seconda app italiana si ferma a circa la metà" così Del Fante, ad di Poste Italiane, in un'intervista al Tg Poste. Courtesy: TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

