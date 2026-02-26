Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Donzelli (FdI) su referendum giustizia: "Non dovessimo vincere, non è un problema" – Il video

26 Febbraio 2026 - 17:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Sceglieranno gli italiani. Quando si esprimono gli italiani siamo sempre sereni e contenti. Anche quando, nel caso, non dovessimo vincere, non è un problema: quando si esprimono gli italiani va sempre bene. Gli italiani hanno sempre ragione", così Giovanni Donzelli sul referendum sulla giustizia, in piazza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

