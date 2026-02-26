Donzelli (FdI) su riforma elettorale: "Siamo pronti a dialogare con chiunque" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Vedremo, dipende… Vedremo, ovviamente il Parlamento è sovrano. Ancora non è stata… non è stata depositata. Vedo già alcuni dell'opposizione che dicono che è scritta male, ancora non è depositata, non l'hanno letta, ma va bene così. Siamo pronti a dialogare con chiunque dopo che sarà depositata e il Parlamento vedrà i tempi e i modi per renderla la miglior legge possibile", così Giovanni Donzelli di FdI, in piazza a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev