Guerra Ucraina, Magi (+Europa): "La resistenza di Kiev è la resistenza dell'Ue" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "Putin non è riuscito in quattro anni a chiudere quella che era nata come una operazione speciale. La sua armata si è impantanata e noi dobbiamo continuare ad aiutare l'Ucraina. La resistenza dell'Ucraina, lo ripetiamo anche oggi e in modo non retorico, è la resistenza dell'Europa. Il popolo ucraino sta resistendo anche per garantire la sicurezza e la difesa all'Europa intera e per questo noi dobbiamo il massimo sostegno a quel Paese. Siamo davanti a Palazzo Chigi perché vediamo che la linea di Meloni continua a essere una linea di sostegno a Orbán. La Presidente Meloni continua a fare propaganda direttamente con un video in cui insieme ad altri leader delle destre europee sostiene alle prossime elezioni il parassita e il traditore dell'Europa. Un'altra proposta che noi chiediamo alla comunità internazionale, alla Nato e anche ai Paesi dell'Unione Europea di fare propria è quella di una no fly zone sui cieli dell'Ucraina, perché gli attacchi continuano quotidiani alle infrastrutture e ai civili. Crediamo che serva uno strumento che sia effettivamente utile a garantire la sicurezza del popolo ucraino" così il deputato Magi di +Europa a margine del flashmob di +Europa davanti a Palazzo Chigi per i quattro anni della guerra in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev