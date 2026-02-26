Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Guerra Ucraina, Magi (+Europa): "La resistenza di Kiev è la resistenza dell'Ue" – Il video

26 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2026 "Putin non è riuscito in quattro anni a chiudere quella che era nata come una operazione speciale. La sua armata si è impantanata e noi dobbiamo continuare ad aiutare l'Ucraina. La resistenza dell'Ucraina, lo ripetiamo anche oggi e in modo non retorico, è la resistenza dell'Europa. Il popolo ucraino sta resistendo anche per garantire la sicurezza e la difesa all'Europa intera e per questo noi dobbiamo il massimo sostegno a quel Paese. Siamo davanti a Palazzo Chigi perché vediamo che la linea di Meloni continua a essere una linea di sostegno a Orbán. La Presidente Meloni continua a fare propaganda direttamente con un video in cui insieme ad altri leader delle destre europee sostiene alle prossime elezioni il parassita e il traditore dell'Europa. Un'altra proposta che noi chiediamo alla comunità internazionale, alla Nato e anche ai Paesi dell'Unione Europea di fare propria è quella di una no fly zone sui cieli dell'Ucraina, perché gli attacchi continuano quotidiani alle infrastrutture e ai civili. Crediamo che serva uno strumento che sia effettivamente utile a garantire la sicurezza del popolo ucraino" così il deputato Magi di +Europa a margine del flashmob di +Europa davanti a Palazzo Chigi per i quattro anni della guerra in Ucraina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

3.

Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. Scudo penale per la polizia, manifestazioni e aggressioni agli arbitri: cosa c’è nel testo definitivo

4.

Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. No delle opposizioni, compreso Calenda

5.

Niente congedo paritario per i papà, lo stop del governo Meloni: «Costa troppo»