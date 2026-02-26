Le trovano 300 Viagra in valigia, lei dà la colpa al marito: cosa ha riposto ai finanzieri in aeroporto a Torino

Quattro i viaggiatori denunciati per aver trasportato importanti quantità di medicinali illegali. Da quelli per «sbiancare» la pelle al noto farmaco per la disfunzione erettile: ecco come hanno provato a giustificare quella valanga di pillole

Un sequestro di queste proporzioni non si vedeva da tempo all’aeroporto Caselle di Torino, racconta il quotidiano la Stampa. Nei giorni scorsi, la Guardia di finanza ha intercettato 4.615 farmaci nascosti nei bagagli di quattro viaggiatori in arrivo dall’estero a Caselle. Antidepressivi, anticoagulanti, compresse per il potenziamento sessuale a base di Sildenafil e prodotti di medicina estetica. Ovviamente tutti erano privi di ricetta medica e non conformi alle normative sanitarie europee. L’operazione, condotta in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, era concentrata soprattutto sulle tratte considerate più sensibili, come i voli da Lima-Parigi e da Istanbul. I militari hanno individuato i sospetti osservando chi avesse bagagli più voluminosi o mostrasse nervosismo. I farmaci erano spesso nascosti tra vestiti e biancheria intima. Tutti e quattro i viaggiatori sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

Chi nascondeva i farmaci nelle valigie

Tra i denunciati figura uno studente iraniano rientrato a Torino dal suo Paese con migliaia di medicinali senza ricetta: «Li ho portati da casa per tenerli», si sarebbe giustificato con i finanzieri. Fermati anche due cittadini senegalesi, uno dei quali era arrivato da Dakar con decine di confezioni di cosmetici contenenti idrochinone, uno schiarente per la pelle, in quantità superiori ai limiti consentiti. «Devo portarli a mia sorella», ha raccontato. I militari hanno però approfondito, scoprendo un negozio di cosmetica nel quartiere Barriera di Milano dove sono state sequestrate ulteriori confezioni di spray e unguenti.

La donna con 300 pastiglie di Viagra in valigia

Il caso più singolare riguarda una donna peruviana trovata con oltre 300 compresse di Viagra nel bagaglio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei finanzieri, avrebbe tentato di scaricare tutta la responsabilità sul coniuge: «Sono per mio marito». Ma i finanzieri non si sono fatti convincere. La donna è stata multata e denunciata per aver importato farmaci senza la prescizione medica necessaria.