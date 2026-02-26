Trump al discorso sullo stato dell'Unione: Melania è una star del cinema – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Nessuno ha a cuore la protezione della gioventù americana più della nostra meravigliosa First Lady. Ora è una star del cinema, è una star del cinema, ci potete credere? Chi l'avrebbe mai detto? Nell'ultimo anno, ha avuto un impatto incredibile sostenendo la legislazione sull'intelligenza artificiale, promuovendo un ordine esecutivo storico sull'affidamento dei minori e contribuendo a garantire 30 milioni di dollari per lanciare l'iniziativa 'Melania Trump Foster Youth to Independence'. È una cosa straordinaria, davvero una cosa straordinaria quella che è successa, e ha ricevuto un grande sostegno bipartisan", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev