Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Trump al discorso sullo stato dell'Unione: Melania è una star del cinema – Il video

26 Febbraio 2026 - 12:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2026 "Nessuno ha a cuore la protezione della gioventù americana più della nostra meravigliosa First Lady. Ora è una star del cinema, è una star del cinema, ci potete credere? Chi l'avrebbe mai detto? Nell'ultimo anno, ha avuto un impatto incredibile sostenendo la legislazione sull'intelligenza artificiale, promuovendo un ordine esecutivo storico sull'affidamento dei minori e contribuendo a garantire 30 milioni di dollari per lanciare l'iniziativa 'Melania Trump Foster Youth to Independence'. È una cosa straordinaria, davvero una cosa straordinaria quella che è successa, e ha ricevuto un grande sostegno bipartisan", così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il discorso sullo stato dell'Unione. Courtesy: Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo

2.

Sondaggio Swg, Giuseppe Conte paga il prezzo più caro: scivola il M5s. Non va meglio a Vannacci: sorpassato da Calenda – I dati

3.

Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. Scudo penale per la polizia, manifestazioni e aggressioni agli arbitri: cosa c’è nel testo definitivo

4.

Ucraina, passa la fiducia sul Dl aiuti. No delle opposizioni, compreso Calenda

5.

Niente congedo paritario per i papà, lo stop del governo Meloni: «Costa troppo»