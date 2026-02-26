Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
SCUOLA E UNIVERSITÀBambiniBullismoLombardiaPaviaScuola

Entra nella scuola della nipote e prende a schiaffi il suo bullo, il blitz del nonno alle elementari che ha spiazzato la maestra

26 Febbraio 2026 - 22:29 Giovanni Ruggiero e Giulia Norvegno
embed
Bambini in classe
Bambini in classe
La dirigente scolastica non ha potuto far altro che chiamare le forze dell'ordine, quando ormai l'uomo si era dileguato. La vicenda a Voghera, in provincia di Pavia

È riuscito a entrare nella scuola della nipote per farsi giustizia da solo contro il suo bullo un nonno di Voghera, in provincia di Pavia. L’uomo è riuscito a entrare nella scuola primaria Leonardo da Vinci al suono della prima campanella. Come racconta il quotidiano La Provincia Pavese, il nonno ha eluso i controlli all’ingresso della scuola, ha raggiunto un’aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino. Era lui, secondo l’anziano, a dare fastidio alla nipote con atteggiamenti da bullo. Dopo l’aggressione, il nonno si è allontanato rapidamente, prima che l’insegnante riuscisse a intervenire.

La reazione della preside

La dirigente dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Voghera, Maria Teresa Lopez, ha confermato l’accaduto e avvisato le forze dell’ordine: «Una persona è entrata durante l’ingresso e il personale non è riuscito a fermarla». Lopez ha definito l’episodio senza attenuanti: «È un fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione. Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti».

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Crollano i primi prof sui fondi Ue usati per Pc e cellulari personali: le confessioni davanti al giudice. Chi sono i docenti indagati e dove insegnano

2.

Vincenzo Schettini si difende e chiama gli avvocati, gli show in classe e gli studenti “costretti”: «Scherzavo». Giallo sui 100 video spariti

3.

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi

4.

Facevano la cresta sui fondi Ue, chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari e ricercatori italiani: «Così compravano Tv e cellulari»

leggi anche
Classe generica
ATTUALITÀ

Gela, studente 15enne colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola: «Contesto di bullismo»

Di Ugo Milano
11enne gogna social uomo secondigliano
ATTUALITÀ

Secondigliano, branco di giovanissimi mette alla gogna un uomo con disturbi. Il video diventa virale. A lanciarlo un undicenne

Di Alba Romano
fratelli-bocchini-cambio-cognome
ATTUALITÀ

Vengono presi in giro per il cognome e chiedono di cambiarlo: così i fratelli «Bocchini» diventano «Muratori»

Di Ugo Milano
ESTERI

La Casa Bianca bullizza un’attivista arrestata con una foto alterata dall’Intelligenza Artificiale

Di David Puente
paolo-mendico-dolore-genitori-sospensione-preside
ATTUALITÀ

Paolo Mendico, la rabbia dei genitori: «Preside e vicepreside sono entrambe mamme, come fanno a guardare in faccia i propri figli?»

Di Alba Romano
paolo mendico suicidio indagini valditara telefonata genitori
ATTUALITÀ

Paolo Mendico suicida per bullismo, sospese altre due docenti. Il padre: «Dovevano licenziarle». I sindacati: «Che c’entrano i prof?»

Di Alba Romano