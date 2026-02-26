Entra nella scuola della nipote e prende a schiaffi il suo bullo, il blitz del nonno alle elementari che ha spiazzato la maestra

La dirigente scolastica non ha potuto far altro che chiamare le forze dell'ordine, quando ormai l'uomo si era dileguato. La vicenda a Voghera, in provincia di Pavia

È riuscito a entrare nella scuola della nipote per farsi giustizia da solo contro il suo bullo un nonno di Voghera, in provincia di Pavia. L’uomo è riuscito a entrare nella scuola primaria Leonardo da Vinci al suono della prima campanella. Come racconta il quotidiano La Provincia Pavese, il nonno ha eluso i controlli all’ingresso della scuola, ha raggiunto un’aula e ha colpito con uno schiaffo un bambino. Era lui, secondo l’anziano, a dare fastidio alla nipote con atteggiamenti da bullo. Dopo l’aggressione, il nonno si è allontanato rapidamente, prima che l’insegnante riuscisse a intervenire.

La reazione della preside

La dirigente dell’Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Voghera, Maria Teresa Lopez, ha confermato l’accaduto e avvisato le forze dell’ordine: «Una persona è entrata durante l’ingresso e il personale non è riuscito a fermarla». Lopez ha definito l’episodio senza attenuanti: «È un fatto inaccettabile, che non ha alcuna giustificazione. Le difficoltà tra bambini possono capitare, ma gli adulti devono rivolgersi alla scuola seguendo i canali corretti».