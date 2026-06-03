Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFesta della RepubblicaRoland Garros
SCUOLA E UNIVERSITÀCorte di CassazioneInchiesteLavoro e impresaLicenziamentiLombardiaPaviaScuola

Licenziata senza preavviso perché si aggiungeva le ferie da sola «per sbaglio», il caso in segreteria a scuola: perché i giudici non le credono

03 Giugno 2026 - 07:34 Giovanni Ruggiero
tribunale
tribunale
Troppo poche le ferie a sua disposizione autorizzate dal dirigente scolastico. Così l'assistente amministrativa di una scuola in provincia di Pavia ha manomesso il sistema Argo e si è allungata le vacanze. Secondo lei «in buona fede»
Google Preferred Site

Fino all’ultimo grado di giudizio l’assistente amministrativa di un istituto pavese ha sostenuto la stessa linea, ovvero che dietro le ferie in più ci fosse soltanto una svista. Una condotta da leggere come «un errore dovuto a negligenza e colpa», secondo la sua difesa, e non come una «fraudolenta alterazione dei dati». Una tesi che però non ha mai trovato ascolto. Dopo il licenziamento senza preavviso, il Tribunale di Pavia aveva respinto il suo ricorso e la Corte d’Appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado. Come racconta Manuela Marziani sul Giorno, restava un’ultima carta, la sezione Lavoro della Cassazione, ma anche lì l’ormai ex lavoratrice ha incassato una sconfitta su tutta la linea.

Cosa ha deciso la Cassazione sul licenziamento

La Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda rigettando in via definitiva il ricorso presentato contro la decisione del ministero dell’Istruzione. Per i giudici quanto accaduto non è stato una banale irregolarità ma una «violazione particolarmente grave degli obblighi di correttezza e fedeltà nel pubblico impiego». Nella sentenza del 22 maggio si legge che la dipendente aveva agito «indebitamente e intenzionalmente», intervenendo sul software per modificare i giorni di ferie autorizzati dalla dirigente scolastica e poi effettivamente goduti. Con il ricorso respinto, all’assistente amministrativa è toccata anche la condanna alle spese, liquidate in 4mila euro di compensi a favore del ministero, oltre alle spese a debito.

Come ha ottenuto i giorni di ferie in più

La donna lavorava con contratti a tempo determinato, da ultimo in servizio in un istituto del Pavese. Stando a quanto stabilito dai giudici, la sua intenzione era solo avere qualche giorno di vacanza in più oltre a quelli previsti dal contratto nazionale. Per allungare il periodo di riposo, secondo i giudici «ha alterato il software interno per ottenere giorni di ferie non autorizzati». Nell’ottobre del 2022 era arrivata la contestazione disciplinare per aver manomesso l’applicativo Argo, usato per la registrazione delle ferie. Non un errore nella gestione di presenze o riposi, dunque, «ma un comportamento idoneo a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro pubblico». Da quella contestazione era partito il procedimento che, anni dopo, l’ha vista perdere su tutta la linea.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Docenti picchiati a Parma, la madre di un ragazzo: «È stato il professore a iniziare»

2.

Crepet sui prof picchiati e accoltellati, l’accusa ai genitori amici dei figli: «Violenti perché lasciati soli coi telefoni. Facciamo come in Svezia»

3.

«Niente libri scolastici, facciamo l’adozione alternativa», la protesta nelle scuole di Bologna (anche alle elementari)

4.

L’email dal ministero per avere le domande in anticipo, la truffa sul test di Medicina. Il trucco della 21enne: come l’hanno scoperta

5.

Tenta di accoltellare il prof in classe, 12enne sentito per ore dal pm: «Non mostra pentimento». La reazione del docente aggredito

leggi anche
Sechi Angelucci
ATTUALITÀ

Libero, l’ex direttore Sechi licenziato con una PEC

Di Alba Romano
manager lavoro notte straordinari
DIRITTI

La Cassazione obbliga un datore a risarcire il manager che lavorava 12 ore al giorno

Di Francesca Milano
mario sechi licenziato libero antonio angelucci sceneggiata
ATTUALITÀ

Le «due parole» di Mario Sechi sul licenziamento da Libero e la replica: «Una sceneggiata»

Di Alessandro D’Amato
licenziamento
DIRITTI

Assente a causa delle vessazioni aziendali: nullo il licenziamento intimato per superamento del limite di assenze per malattia

Di Francesca Milano
Alessandro Sallusti e Mario Sechi
CULTURA & SPETTACOLO

Alessandro Sallusti torna a Libero, Mario Sechi licenziato dagli Angelucci. L’addio al veleno: «Proprio quando sono finito sotto scorta»

Di Giovanni Ruggiero
ECONOMIA & LAVORO

Meta taglia migliaia di posti: l’intelligenza artificiale sostituisce il lavoro umano

Di Olga Colombano
ECONOMIA & LAVORO

Cassazione: valido il licenziamento con una normale mail

Di Olga Colombano
electrolux
ECONOMIA & LAVORO

Electrolux: annunciato il dimezzamento della produzione e 1.700 licenziamenti. I lavoratori incrociano le braccia per otto ore

Di Alba Romano