Ultime notizie Crisi Usa - IranDelitto di GarlascoFerrariMaldive
ATTUALITÀAlessandro SallustiInformazioneLicenziamentiLombardiaMilano

Libero, l’ex direttore Sechi licenziato con una PEC

30 Maggio 2026 - 16:49 Alba Romano
Sechi Angelucci
Sechi Angelucci
Il retroscena: l'editore (la famiglia Angelucci) ha comunicato la decisione tramite un messaggio di posta certificata
Google Preferred Site

Il licenziamento in tronco di Mario Sechi dalla direzione del quotidiano Libero è avvenuto giovedì 28 maggio con una PEC, senza alcun contatto diretto con la famiglia Angelucci, gli editori che lo avevano assunto dall’8 settembre 2023. Una rottura che sembra l’esatto opposto della fortunata pubblicità di Aruba.it, quella dove tutti attendono la risposta ed arriva in quell’istante: «L’offerta è accettata, il contratto è firmato eh…. È una Pec!», e tutti esultano di gioia. Non ha sicuramente festeggiato invece il direttore uscente di Libero.

La strada del licenziamento immediato via PEC è stata scelta dagli Angelucci perché di fatto fra editore e direttore da mesi non esisteva più alcun rapporto diretto e porterà probabilmente le parti in tribunale per definire l’importo della liquidazione. Per questo la sostituzione di Sechi era nell’aria da qualche settimana, ma la situazione è precipitata improvvisamente proprio giovedì 28 maggio quando gli editori hanno visto in edicola la prima pagina di Libero con il titolo «Sotto scorta – Vogliono ammazzare il direttore di Libero». 

prima pagina di Libero
La prima pagina di Libero del 28 maggio
Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Le «due parole» di Mario Sechi sul licenziamento da Libero e la replica: «Una sceneggiata»

2.

Tragedia alle Maldive, emergono altre ricerche scientiche di Monica Montefalcone a 80 metri di profondità nello stesso mare

3.

«Dateli a noi», due ladri bloccati in una villa che volevano svaligiare. Fuori c’è la folla inferocita: salvati dai carabinieri – Il video

4.

Si schianta contro uno scuolabus, era senza patente e assicurazione. Con lui la moglie incinta e 5 bimbi sul sedile posteriore: 10 studenti feriti

5.

Svolta per l’osteopatia, entra nel Servizio sanitario nazionale: dalle ricette del medico di base ai controlli. Ecco cosa cambia per i pazienti

leggi anche
alessandro sallusti
CULTURA & SPETTACOLO

Ora è ufficiale: Alessandro Sallusti è il nuovo direttore di Libero. Il ritorno per la «valorizzazione dell’informazione online»

Di Alba Romano
Alessandro Sallusti e Mario Sechi
CULTURA & SPETTACOLO

Alessandro Sallusti torna a Libero, Mario Sechi licenziato dagli Angelucci. L’addio al veleno: «Proprio quando sono finito sotto scorta»

Di Giovanni Ruggiero
ECONOMIA & LAVORO

Il Foglio: Mario Sechi via da Libero, si prepara Alessandro Sallusti

Di Alba Romano