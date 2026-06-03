Ultime notizie CaporalatoCrisi Usa - IranDelitto di GarlascoRoland Garros
SCUOLA E UNIVERSITÀEmilia-RomagnaGiovaniGiuseppe ValditaraGoverno MeloniInchiesteParmaScontri

«Perché lui mi aspettava fuori da scuola», parla il prof di Parma aggredito: la risposta alle accuse della madre del 17enne e a Valditara

03 Giugno 2026 - 12:49 Giovanni Ruggiero
Parma. docenti aggrediti
Parma. docenti aggrediti
Il docente conferma di non avere alcun procedimento disciplinare a suo carico. E contrattacca alle accuse della madre del ragazzo di 17 anni che lo accusa di aver colpito per primo il figlio
Google Preferred Site

«Non ho colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola» dice il docente coinvolto nella rissa del 21 maggio davanti all’Istituto Itis di Parma ha risposto, in un’intervista alla Gazzetta di Parma, alle accuse mosse dalla madre di uno studente di 17 anni. La donna sostiene che l’insegnante abbia aggredito il figlio con un calcio al ginocchio. Una ricostruzione che il professore respinge punto per punto, offrendo la propria versione della vicenda.

Cosa è successo fuori dall’Itis

Secondo il racconto del docente, all’origine dello scontro ci sarebbe stato il lancio di una lattina: «la lattina è stata scagliata contro una macchina da un ragazzo». A quel punto, spiega, è intervenuto per rimproverarlo davanti a un collega, senza che nessun altro reagisse: «nessun altro è intervenuto né a parole né rivolgendosi a me in alcun modo. Gli ho dato del lei, come faccio sempre». Il diciassettenne, aggiunge, sarebbe comparso solo nel pomeriggio: «compare solo alle 15, attendendomi fuori da scuola». L’insegnante nega anche di aver dato appuntamento a qualcuno al parco e contesta l’interpretazione del gesto del braccio alzato: «Non avrei mai permesso una rissa davanti al cancello della scuola, con decine di ragazzi, insegnanti e famiglie presenti, stavo andando a casa, indicando la mia strada».

La risposta al ministro Valditara

Il docente affronta infine le critiche arrivate dal ministro Valditara, che gli aveva rimproverato di non aver sporto denuncia: «Accetto il biasimo del ministro, che ha sostenuto che avrei dovuto denunciare – dice l’insegnante – io non querelo minorenni, non assumo un avvocato per querelare privatamente un ragazzino maleducato, confuso e poco sveglio». E rivolge un appunto allo stesso ministro: «avrebbe potuto farmi avere il patrocinio gratuito, se proprio avesse voluto difendermi».

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Docenti picchiati a Parma, la madre di un ragazzo: «È stato il professore a iniziare»

2.

Crepet sui prof picchiati e accoltellati, l’accusa ai genitori amici dei figli: «Violenti perché lasciati soli coi telefoni. Facciamo come in Svezia»

3.

«Niente libri scolastici, facciamo l’adozione alternativa», la protesta nelle scuole di Bologna (anche alle elementari)

4.

L’email dal ministero per avere le domande in anticipo, la truffa sul test di Medicina. Il trucco della 21enne: come l’hanno scoperta

5.

Tenta di accoltellare il prof in classe, 12enne sentito per ore dal pm: «Non mostra pentimento». La reazione del docente aggredito

leggi anche
docenti picchiati parco parma madre
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Docenti picchiati a Parma, la madre di un ragazzo: «È stato il professore a iniziare»

Di Alessandro D’Amato
Parma. docenti aggrediti
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Docenti aggrediti a Parma, indagati i tre ragazzi. Uno denuncia i prof, spunta un nuovo filmato: «Sono i momenti precedenti» – Il video

Di Giovanni Ruggiero
parma studenti picchiano prof sospesi
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Parma, gli studenti che hanno preso a pugni e bastonate due docenti saranno sospesi per un mese. «Rischiano la bocciatura» – Il video

Di Stefania Carboni
parma prof aggrediti studenti itis
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Parma, studenti prendono a pugni e bastonate due prof davanti alla scuola e pubblicano il video sui social. I sindacati: «Intervenga la procura» – Il video

Di Ygnazia Cigna
chiara petrolini
ATTUALITÀ

Perché Chiara Petrolini è stata condannata a 24 anni e 3 mesi di carcere: ritenuta colpevole solo per uno dei due neonati morti

Di Stefania Carboni
FACT-CHECKING

La bufala del quadro di Cézanne rubato a Parma che appare in un video di Zelensky

Di David Puente