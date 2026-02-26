Gela, studente 15enne colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola: «Contesto di bullismo»

L'aggressione all'istituto professionale "Ettore Maiorana". Il ragazzino, portato in ospedale, non sarebbe grave

Uno studente di 15 anni è stato colpito alla testa con un martello da un compagno di scuola questa mattina all’interno dell’istituto professionale “Ettore Maiorana” di Gela, in provincia di Caltanissetta. Sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Il ragazzo ferito è stato soccorso e portato al pronto soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni. Secondo i primi riscontri l’aggressione sarebbe maturata in un contesto di bullismo. Secondo i primi accertamenti della polizia, l’aggressore, di un anno più grande, avrebbe portato il martello da casa. Il ragazzino avrebbe già avuto in passato comportamenti aggressivi in ambito scolastico. Sono in corso indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio e accertare le responsabilità.