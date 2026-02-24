Pietra Ligure, cede il parapetto a scuola: bambino di 9 anni precipita per quattro metri. L’ipotesi dei bulloni difettosi e il nodo della manutenzione

L'incidente è avvenuto durante l'intervallo alla primaria Papa Giovanni. Il piccolo è stato trasferito in codice rosso al Gaslini ma non sarebbe in pericolo di vita. De Vincenzi: «Siamo sconvolti, l'edificio era nuovo»

Poteva trasformarsi in una tragedia il mercoledì mattina alla scuola primaria Papa Giovanni di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Un alunno di 9 anni è precipitato dal terrazzo dell’istituto dopo il cedimento di un pannello del parapetto, facendo un volo di circa quattro metri. Il bambino è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso: dopo le prime cure al Santa Corona, è stato predisposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Nonostante il forte trauma cranico e le diverse ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente, ma dai primi accertamenti sembrerebbe che a cedere siano stati due bulloni.

I bulloni difettosi

Il fatto è avvenuto intorno alle 10, in pieno orario di intervallo. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo si sarebbe appoggiato alla ringhiera che si affaccia sul cortile interno quando, improvvisamente, la struttura ha ceduto. A causare il crollo, secondo i rilievi preliminari dei Vigili del Fuoco, sarebbe stata la tenuta difettosa di alcuni bulloni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri e le squadre dei pompieri per mettere in sicurezza l’area. Il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, si è recato subito in ospedale insieme alla dirigente scolastica per restare accanto alla famiglia: «La prima tac non ha evidenziato lesioni, il bambino viene trasferito per precauzione all’ospedale Gaslini di Genova dal Santa Corona, dove ha ricevuto le prime cure».

Il nodo della manutenzione

L’episodio ha sollevato immediati interrogativi sulla sicurezza dei plessi scolastici, specialmente in un edificio considerato recente e oggetto di recenti investimenti. Il primo cittadino si è detto incredulo: «Siamo affranti, è un disastro, la scuola primaria Papa Giovanni è nuova, è stata costruita nel 2005, poi rinnovata nel 2015. E come amministrazione comunale, anche grazie ai fondi Pnrr, abbiamo profuso milioni e milioni proprio nelle manutenzioni delle scuole, anche in questa, per noi le scuole sono un punto importantissimo. Siamo sconvolti per quello che è successo al bambino e perché non ci capacitiamo di come sia successo, dati gli sforzi continui e costanti che mettiamo sugli edifici scolastici di nostra competenza».

Il precedente

Quello di Pietra Ligure è il secondo grave incidente scolastico in Liguria nel giro di pochi mesi. Lo scorso settembre, a Genova Voltri, un bambino di sette anni era precipitato dal secondo piano di un istituto per sei metri, riportando lesioni gravissime.