Ultime notizie Festival di SanremoOlimpiadi 2026Trapianti
SCUOLA E UNIVERSITÀEmilia-RomagnaInchiesteLavoro e impresaReggio EmiliaScuola

Il dipendente della scuola che riga l’auto al preside dopo il richiamo: incastrato dalle telecamere

17 Febbraio 2026 - 08:51 Ugo Milano
embed
scuola deodorante spray bambini intossicati
scuola deodorante spray bambini intossicati
Il caso a Reggio Emilia: l'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato

Lo richiama per le troppe assenze dal lavoro e, per ritorsione, gli riga la macchina. È accaduto a Reggio Emilia, dove nei giorni scorsi un dirigente scolastico ha denunciato un grave atto vandalico ai danni della propria auto. Il preside ha raccontato alle forze dell’ordine di aver trovato la sua macchina graffiata su entrambe le fiancate, oltre che sul parafango e sul paraurti, mentre era parcheggiata nel parcheggio dell’istituto. Le indagini delle autorità si sono subito concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno chiarito senza margini di dubbio la dinamica dei fatti.

La scoperta dalle telecamere

Secondo quanto ricostruito, il dirigente aveva parcheggiato l’auto intorno alle 8.30 della mattina dell’11 febbraio. Nel pomeriggio, al termine della giornata di lavoro, c’è stata la scoperta dei danni. Convocato in caserma, il preside ha immediatamente riconosciuto l’autore del gesto. Si tratta di un dipendente della scuola, un uomo di 63 anni, che pochi giorni prima era stato destinatario di un richiamo disciplinare proprio per una prolungata assenza dal posto di lavoro. Per il 63enne è ora scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Chiama il padre da scuola perché il prof l’ha rimproverata, lui si fionda in classe e lo prende a schiaffi: la follia in una scuola di Foggia

2.

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video

3.

Dibattito a scuola sulla strage di Cutro, il preside ci ripensa dopo la strigliata: «Tutto un equivoco»

4.

Scuola, arriva il portale degli sconti per il personale: risparmi su abbigliamento, prodotti per la casa e hi-tech. Ecco come funziona

5.

«Come ti senti?». Il riscatto sociale delle periferie inizia a scuola. Così l’alleanza tra prof, famiglie e alunni sta cambiando Librino – Il video

leggi anche
cutro scuola negato incontro preside
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dibattito a scuola sulla strage di Cutro, il preside ci ripensa dopo la strigliata: «Tutto un equivoco»

Di Ygnazia Cigna
scuola foggia prof aggredito
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Chiama il padre da scuola perché il prof l’ha rimproverata, lui si fionda in classe e lo prende a schiaffi: la follia in una scuola di Foggia

Di Ygnazia Cigna
schettini scuola futuro pagamento
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video

Di Alba Romano
Naufragio di Cutro
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di Crotone

Di Ygnazia Cigna
scuola sconti welfare docenti piattaforma
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Scuola, arriva il portale degli sconti per il personale: risparmi su abbigliamento, prodotti per la casa e hi-tech. Ecco come funziona

Di Ygnazia Cigna
mensa scolastica napoli
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Napoli, trovato un topo morto nella pentola di una mensa scolastica: scatta l’intervento dei Nas

Di Ugo Milano