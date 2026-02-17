Il dipendente della scuola che riga l’auto al preside dopo il richiamo: incastrato dalle telecamere

Il caso a Reggio Emilia: l'uomo è stato denunciato per danneggiamento aggravato

Lo richiama per le troppe assenze dal lavoro e, per ritorsione, gli riga la macchina. È accaduto a Reggio Emilia, dove nei giorni scorsi un dirigente scolastico ha denunciato un grave atto vandalico ai danni della propria auto. Il preside ha raccontato alle forze dell’ordine di aver trovato la sua macchina graffiata su entrambe le fiancate, oltre che sul parafango e sul paraurti, mentre era parcheggiata nel parcheggio dell’istituto. Le indagini delle autorità si sono subito concentrate sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno chiarito senza margini di dubbio la dinamica dei fatti.

La scoperta dalle telecamere

Secondo quanto ricostruito, il dirigente aveva parcheggiato l’auto intorno alle 8.30 della mattina dell’11 febbraio. Nel pomeriggio, al termine della giornata di lavoro, c’è stata la scoperta dei danni. Convocato in caserma, il preside ha immediatamente riconosciuto l’autore del gesto. Si tratta di un dipendente della scuola, un uomo di 63 anni, che pochi giorni prima era stato destinatario di un richiamo disciplinare proprio per una prolungata assenza dal posto di lavoro. Per il 63enne è ora scattata la denuncia per danneggiamento aggravato.