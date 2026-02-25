Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
SCUOLA E UNIVERSITÀGiuseppe ValditaraScuola

«Gli studenti puliscano la classe prima di andare via». La lettera di Valditara ai presidi: il modello giapponese e le regole su palestre e laboratori

25 Febbraio 2026 - 23:22 Giulia Norvegno
embed
Classe generica
Classe generica
La comunicazione del ministro dell'Istruzione, che chiede ai dirigenti scolastici l'introduzione di regole precise per coinvolgere gli studenti nella cura degli spazi in comune, oltre che delle proprie aule

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha scritto una lettera ai dirigenti scolastici chiedendo che gli studenti sistemino le aule al termine delle lezioni. Come riporta Repubblica, l’iniziativa nasce dalla volontà di sensibilizzare alunni e famiglie alla «cura e decoro degli ambienti scolastici». Lo scenario di partenza è noto a chiunque abbia messo piede in una scuola italiana: scritte sui banchi e sulle sedie, incisioni sulle pareti, cartacce per terra e aule lasciate in disordine al suono dell’ultima campanella.

Il modello giapponese

Il riferimento, neanche troppo implicito, è al sistema scolastico giapponese, dove la pulizia quotidiana degli ambienti è affidata agli stessi studenti. Non si tratta solo di una questione pratica, ma di un esercizio concreto di educazione civica. Le immagini dei tifosi giapponesi che durante il Mondiale in Qatar pulivano le gradinate a fine partita avevano colpito l’opinione pubblica. Valditara sembra voler importare almeno una parte di quella mentalità nelle scuole italiane.

Il legame con l’educazione civica: meno teoria, più pratica

Nella lettera, il ministro fa esplicitamente leva sulle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, citandole direttamente: «Segnalano l’importanza che fin dai primi anni della quotidiana vita scolastica degli alunni siano presenti occasioni concrete di esercizio della convivenza civile, attraverso l’abitudine alla cura e al corretto uso degli spazi scolastici, dei sussidi e delle attrezzature comuni, l’osservanza di comportamenti rispettosi delle persone e dei beni pubblici».

Ti potrebbe interessare

Cosa chiede Valditara alle scuole

L’indicazione del ministro è precisa: inserire nei regolamenti scolastici e nei Patti educativi di corresponsabilità norme specifiche sulla tutela degli ambienti. «Le istituzioni scolastiche avranno cura di inserire nel Regolamento di istituto e nel Patto educativo di corresponsabilità specifiche regole di comportamento finalizzate alla tutela del decoro degli ambienti scolastici, degli arredi e dei sussidi didattici, condividendole con studenti e famiglie», scrive Valditara.

Riordino di aule, laboratori e palestre

Il ministro si spinge nel dettaglio, raccomandando «l’introduzione di una regola volta alla sistemazione dell’aula, degli arredi e del materiale didattico personale o condiviso al termine delle lezioni così come al riordino dei laboratori, degli attrezzi delle palestre e di ogni altro ambiente scolastico usato da più classi in avvicendamento». La norma riguarderebbe quindi non solo le classi, ma tutti gli spazi comuni utilizzati a rotazione dagli studenti.

Il problema del vandalismo dietro la lettera di Valditara

Dietro la lettera c’è un problema strutturale che grava quotidianamente sulle scuole: atti di vandalismo che si stratificano anno dopo anno, impegnando i collaboratori scolastici nella pulizia di arredi imbrattati e costringendo gli istituti a interventi periodici di tinteggiatura di aule e bagni. L’obiettivo di Valditara è spostare almeno parte di questa responsabilità sugli studenti stessi, coinvolgendo le famiglie attraverso i patti educativi firmati al momento dell’iscrizione.

Articoli di SCUOLA E UNIVERSITÀ più letti
1.

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi

2.

Crollano i primi prof sui fondi Ue usati per Pc e cellulari personali: le confessioni davanti al giudice. Chi sono i docenti indagati e dove insegnano

3.

Facevano la cresta sui fondi Ue, chiesto l’arresto di 16 tra docenti universitari e ricercatori italiani: «Così compravano Tv e cellulari»

4.

Pietra Ligure, cede il parapetto a scuola: bambino di 9 anni precipita per quattro metri. L’ipotesi dei bulloni difettosi e il nodo della manutenzione

5.

Svolta sul concorso vinto dal figlio dell’ex rettore di Verona Nocini, tutto annullato: le modifiche in corso d’opera e il trucco dei requisiti

leggi anche
Vincenzo Schettini
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Vincenzo Schettini si difende e chiama gli avvocati, gli show in classe e gli studenti “costretti”: «Scherzavo». Giallo sui 100 video spariti

Di Giovanni Ruggiero
scuola papa giovanni pietra ligure
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Pietra Ligure, cede il parapetto a scuola: bambino di 9 anni precipita per quattro metri. L’ipotesi dei bulloni difettosi e il nodo della manutenzione

Di Cecilia Dardana
Famiglia nel bosco
ATTUALITÀ

Nathan Trevallion della famiglia nel bosco: «Accetteremo gli standard italiani»

Di Alessandro D’Amato
vincenzo schettini
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Vincenzo Schettini e le accuse dell’ex studente: i video in classe e i voti in cambio di like. L’attacco anonimo e la difesa con nomi e cognomi

Di Alba Romano
scuola proposta shock fdi schedare
SCUOLA E UNIVERSITÀ

FdI vuole schedare le scuole in Toscana: «Woke, antifascista, antisionista». Il sindaco Pd: «Liste di proscrizione come con Mussolini»

Di Ygnazia Cigna
scuola deodorante spray bambini intossicati
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il dipendente della scuola che riga l’auto al preside dopo il richiamo: incastrato dalle telecamere

Di Ugo Milano
cutro scuola negato incontro preside
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Dibattito a scuola sulla strage di Cutro, il preside ci ripensa dopo la strigliata: «Tutto un equivoco»

Di Ygnazia Cigna
schettini scuola futuro pagamento
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il video

Di Alba Romano
scuola foggia prof aggredito
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Chiama il padre da scuola perché il prof l’ha rimproverata, lui si fionda in classe e lo prende a schiaffi: la follia in una scuola di Foggia

Di Ygnazia Cigna
Naufragio di Cutro
SCUOLA E UNIVERSITÀ

Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di Crotone

Di Ygnazia Cigna
keir-starmer-piano truppe europee ucraina
ESTERI

Identità di genere, in Gran Bretagna si potrà scegliere fin dalle scuole elementari: «Cambio di nome, pronome e divisa». È polemica

Di Anna Clarissa Mendi
scuola torrente madre picchia prof
ATTUALITÀ

La madre che picchia la prof davanti alla classe a Casoria

Di Alba Romano
scuola oberdan monteverde
ATTUALITÀ

Roma, il tentato rapimento di una bimba di 3 anni davanti a una scuola di Monteverde

Di Alba Romano