Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
POLITICAPunti di VistaVideo

Calderone: "Condividiamo una visione umanocentrica dell'AI nel mondo del lavoro" – Il video

27 Febbraio 2026 - 14:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2026 "Con i nostri omologhi di Francia e Germania condividiamo anche quelle che sono le evoluzioni, le transizioni, del nostro mondo del lavoro. In alcuni settori industriali specifici e condividiamo anche un approccio all’intelligenza artificiale che abbia una impostazione che è quella che l’Italia ha dato nel piano di azione del G7 2024, riproposto anche al G7 canadese, e che noi consegniamo anche alla Francia che è il paese G7 quest’anno. Una visione umanocentrica, quindi la persona al centro, i lavoratori e le lavoratrici al centro” così la Ministra del Lavoro Marina Calderone, a margine dell'evento "Ai e Lavoro", tenutosi al Tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Proporzionale, premio di maggioranza, premier: ecco la nuova legge elettorale targata centrodestra. Il Pd: «Irricevibile»

2.

Scaricano letame sull’ufficio di Giulia Bongiorno, la protesta di “Non una di meno”: «Senza consenso è stupro» – Il video

3.

Massimo Cacciari vota no al referendum sulla giustizia: «Ma non ci saranno spallate»

4.

Referendum Giustizia, la psicosi di FdI: «Brogli sul voto all’estero»

5.

La «rabbia profonda» di Meloni per l’arresto del poliziotto Cinturrino. La strigliata per Salvini sullo scudo penale dopo l’omicidio di Rogoredo