Omicidio a Firenze, ci sono anche feriti: tre fermi

27 Febbraio 2026 - 10:28 Alba Romano
Carabinieri di spalle
Carabinieri di spalle
La vittima avrebbe ferite da armi da taglio. Sul posto i carabinieri

Un uomo è stato trovato morto in un’abitazione in via Reginaldo Giuliani a Firenze, zona periferica della città. Tra le ipotesi è che si tratti di un omicidio. Da quanto emerso presenterebbe ferite da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Da quanto emerso, la casa dove è morto l’uomo sarebbe abitata anche da altre persone e nell’appartamento sarebbero stati trovati altri feriti. L’episodio sarebbe avvenuto in piena notte. I carabinieri sono arrivati tra le ore 2 e le 2,30 nell’appartamento. Secondo indiscrezioni al momento non confermate, ci sarebbero tre fermi operati dai militari. Gli inquirenti procedono per omicidio: l’uomo morto sarebbe stato colpito con un’arma bianca. Sul posto con i carabinieri anche il pm di turno Andrea Cusani.

La ricostruzione

L’agenzia di stampa AdnKronos fa sapere che la vicenda sembrerebbe essere nata da una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga. Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani avrebbero inseguito un uomo alla stazione di Rifredi. L’uomo, cercando di sfuggire, si sarebbe rifugiato nell’appartamento di un amico in via Giuliani. Il gruppo sarebbe poi riuscito a entrare nell’abitazione, dove si è verificata la tragedia: l’uomo ha colpito e ucciso uno dei giovani, ferendo altre due persone presenti nell’appartamento, trasportate successivamente all’ospedale di Careggi. Dopo l’aggressione, l’uomo si sarebbe dato alla fuga.

