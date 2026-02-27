Ultime notizie Carmelo CinturrinoFestival di SanremoJeffrey EpsteinTrapianti
Il cranio di un orso bruno sequestrato a Malpensa – Il video

27 Febbraio 2026 - 09:21 Alba Romano
cranio orso bruno sequestro
Il pacco della spedizione era stato dichiarato come trofeo di caccia

Il cranio di un orso bruno è stato sequestrato alla Cargo City di Malpensa dai finanzieri della Sezione Operativa Cites del Gruppo aeroportuale e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il contenuto della spedizione era dichiarato come trofeo di caccia proveniente dalla Bosnia Herzegovina. Il pacco conteneva una pelliccia d’orso appartenente alla specie “ursus arctos” (orso bruno), regolarmente dichiarata.

Poi è stato rinvenuto il cranio della stessa specie animale che, pur rientrando tra le specie tutelate dalla Convenzione di Washington, non era stato dichiarato né risultava scortato da alcuna documentazione che ne autorizzasse la regolare importazione ai fini delle norme Cites. Per questo, si è proceduto all’accertamento e alla contestazione della violazione amministrativa nei confronti dell’importatore e al contestuale sequestro del cranio per la confisca.

