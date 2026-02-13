Ultime notizie Festival di SanremoFrancesca AlbaneseJeffrey EpsteinOlimpiadi 2026Roberto Vannacci
Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate

13 Febbraio 2026 - 17:59 Alba Romano
La piccola è stata trasportata all'ospedale Bambin Gesù di Roma in codice giallo: sul corpo varie ferite

Una bambina di due anni è ricoverata all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dopo essere stata aggredita dal pitbull di famiglia nell’abitazione di Ceccano, in provincia di Frosinone. L’animale l’avrebbe attaccata all’improvviso, mordendola a un braccio e scaraventandola prima a terra e poi contro una parete. A intervenire è stato il padre, 42 anni, che ha cercato di sottrarre la figlia alla presa del cane. Non riuscendo a farlo desistere, ha impugnato un coltello da cucina e lo ha colpito fino a ucciderlo. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Frosinone e i sanitari del 118.

Come sta la bambina?

La bambina è stata trasferita in elicottero, è in codice giallo e le sue condizioni sono sotto costante monitoraggio. Il padre è stato medicato al Pronto Soccorso dell’ospedale Spaziani della città laziale per le ferite riportate nella colluttazione con il cane. I carabinieri stanno cercando di ricostruire le esatte circostanze dell’accaduto insieme al servizio Veterinario della Asl che ha recuperato il corpo del pitbull. 

Foto copertina: PEXELS / ANIMAL LIFE

