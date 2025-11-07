La storia del pitbull di Teramo che entra in un condominio e tiene in ostaggio i residenti per tutta la mattina

Succede a Mosciano Sant'Angelo. L'animale girava incustodito da giorni nella zona

È stata una mattinata movimentata, e per qualcuno anche decisamente spaventosa, quella di alcuni residenti di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, dove un pitbull ha deciso di prendersi un condominio tutto per sé: è entrato nell’atrio di un palazzo in via Falcone e da lì non ha più fatto passare nessuno. Porte chiuse, residenti barricati in casa e perfino alcuni studenti rimasti a guardare lo scuolabus partire senza di loro.

L’intervento della polizia

Per riportare la calma è servito l’intervento della polizia locale. insieme al Servizio veterinario della Asl di Teramo. Dopo un po’ di “trattative”, e parecchia pazienza, sono riusciti a catturare l’animale in sicurezza.

Alla fine, il bilancio non conta alcun ferito: solo tanta paura e un po’ di ritardo rispetto agli impegni di giornata. «Proseguiremo a vigilare affinché non si verifichino più tali incresciose situazioni sul nostro territorio con animali lasciati liberi e incustoditi che arrecano noia e danni alla cittadinanza», ha commentato il sindaco, Giuliano Galiffi, ringraziando gli agenti per l’intervento.

L’ordinanza di sequestro

Il pitbull, spiegano dal Comune, girava libero già da alcuni giorni tra via Terracini e la zona Peep, infastidendo passanti e altri animali. Il cane ha un microchip, dettaglio che permetterà di risalire al proprietario, ora a rischio denuncia per omessa custodia. Il Comune, inoltre, emanerà un’ordinanza di sequestro dell’animale.

