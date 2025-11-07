Ultime notizie Donald TrumpFranciaUcrainaZohran Mamdani
ATTUALITÀAbruzzoAnimali

La storia del pitbull di Teramo che entra in un condominio e tiene in ostaggio i residenti per tutta la mattina

07 Novembre 2025 - 15:49 Alba Romano
embed
pitbull-mosciano-santangelo
pitbull-mosciano-santangelo
Succede a Mosciano Sant'Angelo. L'animale girava incustodito da giorni nella zona

È stata una mattinata movimentata, e per qualcuno anche decisamente spaventosa, quella di alcuni residenti di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, dove un pitbull ha deciso di prendersi un condominio tutto per sé: è entrato nell’atrio di un palazzo in via Falcone e da lì non ha più fatto passare nessuno. Porte chiuse, residenti barricati in casa e perfino alcuni studenti rimasti a guardare lo scuolabus partire senza di loro.

L’intervento della polizia

Per riportare la calma è servito l’intervento della polizia locale. insieme al Servizio veterinario della Asl di Teramo. Dopo un po’ di “trattative”, e parecchia pazienza, sono riusciti a catturare l’animale in sicurezza.

Alla fine, il bilancio non conta alcun ferito: solo tanta paura e un po’ di ritardo rispetto agli impegni di giornata. «Proseguiremo a vigilare affinché non si verifichino più tali incresciose situazioni sul nostro territorio con animali lasciati liberi e incustoditi che arrecano noia e danni alla cittadinanza», ha commentato il sindaco, Giuliano Galiffi, ringraziando gli agenti per l’intervento.

L’ordinanza di sequestro

Il pitbull, spiegano dal Comune, girava libero già da alcuni giorni tra via Terracini e la zona Peep, infastidendo passanti e altri animali. Il cane ha un microchip, dettaglio che permetterà di risalire al proprietario, ora a rischio denuncia per omessa custodia. Il Comune, inoltre, emanerà un’ordinanza di sequestro dell’animale.

Foto copertina: Pixabay/Doz777

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, clamoroso scoop: «Venditti voleva arrestare Sempio, poi archiviò tutto in 20 giorni». I dubbi sulle intercettazioni e l’ipotesi di corruzione

2.

Sesso con 14enni, la maestra assolta: «Sono stata con diversi, mi cercavano loro. Ero attratta dal loro sguardo»

3.

Carlo Perticarini ha perso un pezzo di testa in un incidente. Ma nessuno lo risarcisce

4.

Aggressione al 15enne di Moncalieri, parla la 16enne della gang: «La sua versione dei fatti è vera, ma in parte»

5.

Sciopero del 7 novembre, venerdì nero per i trasporti: stop a mezzi pubblici e treni. Gli orari e le fasce di garanzia

leggi anche
orsi giappone
ESTERI

Troppi orsi per le strade, il Giappone mobilita l’esercito: «Entrano anche nei supermercati»

Di Ugo Milano
jovanotti libera topo a cortona tiktok
CULTURA & SPETTACOLO

Jovanotti cattura un topolino: «Mi hai mangiato tutti i cavi… ti sta andando bene». La grazia di Lorenzo e il salto incredibile – Il video

Di Ugo Milano
cagnolina pamela genini
ATTUALITÀ

Pamela Genini, la cagnolina Bianca torna alla famiglia: la consegna in diretta tv – Il video

Di Alba Romano
pamela genini francesco dolci genitori cagnolina fidanzato
ATTUALITÀ

La madre di Pamela Genini denuncia l’ex per furto, lo scontro sulla cagnolina e l’intervento dei carabinieri: così lui ha cambiato idea

Di Giovanni Ruggiero