Proposta di legge bipartisan per vietare la macellazione dei cavalli: dall’obbligo di microchip alle maxi-multe. Ecco cosa prevede

L'iniziativa, portata avanti da due deputate di opposizione e una di maggioranza, garantirebbe agli equidi lo status giuridico di «animale da affezione»

C’è una proposta di legge bipartisan, approdata proprio in questi giorni in commissione Ambiente al Senato, che punta a vietare la macellazione degli equini. La proposta porta la firma di due deputate dell’opposizione, Susanna Cherchi (M5s) e Luana Zanella (Avs), ma una richiesta analoga è arrivata anche da Michela Brambilla, parlamentare di Noi Moderati da sempre in prima linea nelle battaglie animaliste. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, a bozza del provvedimento, che ancora deve essere discusso in commissione Ambiente, prevede di di attribuire la dicitura «non Dpa» – ossia «non destinato alla produzione alimentare» – a cavalli, pony, muli, asini e bardotti.

La proposta di legge e la battaglia degli animalisti

Matteo Cupi, direttore esecutivo dell’associazione Animal Equality Italia, si batte da anni contro la commercializzazione della carne di cavallo. Al quotidiano economico ha spiegato che si tratta della prima volta che l’iter legislativo si avvia, nonostante numerosi tentativi precedenti andati a vuoto. Se la legge dovesse entrare in vigore nella versione proposta da Avs e M5s, scatterebbe l’obbligo di iscrizione nel Registro anagrafico di tutti gli equidi, così da poterli monitorare tramite l’inoculazione di un transponder, ossia un microchip elettronico sottopelle. La mancata iscrizione comporterebbe una sanzione tra 20 e 50mila euro. In base al nuovo provvedimenti, gli equidi otterrebbero il riconoscimento dello status giuridico di «animale da affezione».

I numeri della carne equina in Italia

Secondo i dati più recenti, allegati alla proposta di legge e riportati dal Sole 24 Ore, negli ultimi quattro anni il macello degli equini è calato: al primo gennaio 2012 erano 2.952 provenienti dall’estero e 1.657 provenienti dall’Italia, per un totale di 4.609 esemplari. Nel 2019, il numero complessivo è sceso a 3.635, diminuito ulteriormente fino a raggiungere 2.012 capi a inizio 2025.







