Roma, due cinghiali “giocano” a calcio in un campetto: la scena ripresa dai residenti increduli – Il video

11 Febbraio 2026 - 22:24 Alba Romano
I due animali protagonisti di un episodio insolito che spopola online

Due cinghiali all’interno di un campetto che sembrano quasi giocare a calcio alla periferia di Roma. È quanto mostrano le immagini di un video diffuso su Facebook dall’ex deputato Adriano Zaccagnini, rapidamente diventato virale. Nel filmato, i due animali si muovono sul terreno e si avvicinano a un pallone abbandonato sull’erba, spingendolo e inseguendolo per alcuni metri. Una scena decisamente insolita.

La presenza dei cinghiali a Roma

Meno insolita, invece, la presenza dei cinghiali a Roma. La facile disponibilità di cibo, l’assenza di predatori naturali e l’elevata capacità di adattamento hanno favorito l’espansione della specie anche in contesti fortemente urbanizzati come la Capitale. I gruppi osservati sono spesso nuclei familiari, composti soprattutto da femmine e giovani, che esplorano con regolarità spazi come strade, parcheggi e impianti sportivi.

I disagi segnalati dai cittadini

Una presenza che, però, da tempo genera disagi tra i residenti, che in più occasioni hanno presentato esposti alla polizia locale. Gli animali si muovono con frequenza sia nelle aree verdi sia lungo le vie cittadine, con ripercussioni sulle attività agricole, un aumento del rischio di incidenti stradali e timori legati alla possibile diffusione di malattie.

