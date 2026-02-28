La giovane Athika Ahmed non è una “dietista pagata 9.000 sterline al mese dal governo britannico”

La studentessa gallese è stata bersaglio di una campagna di odio online, con insulti sul suo aspetto fisico e sulla religione dopo una falsa attribuzione di incarico pubblico

Circolano alcune foto di una giovane donna sorridente, indicata dagli utenti come “Ambasciatrice della Salute e dietista” nominata dal governo del Galles, con uno stipendio pubblico da 9.000 sterline al mese. La protagonista dell’immagine è Athika Ahmed, 23 anni, studentessa di Medicina a Cardiff e volontaria del servizio sanitario britannico (NHS). Non è una ministra, non è una dietista governativa e non risulta percepire alcuno stipendio dal governo gallese per il ruolo descritto nei post virali.

Per chi ha fretta

Athika Ahmed non è la ministra della Salute gallese né un’ambasciatrice governativa retribuita.

È una studentessa di Medicina e volontaria NHS coinvolta in progetti di educazione alla salute femminile.

Non esistono comunicati ufficiali che parlino di uno stipendio da 9.000 sterline al mese.

Il lancio dei nuovi materiali sulla salute femminile in Galles è stato annunciato dalla ministra Sarah Murphy, non da Athika Ahmed.

Analisi

I post condivisi sui social riportano una narrazione simile:

Vi presentiamo Athika Ahmed, 23 anni. È stata nominata nuova Ambasciatrice della Salute e dietista in Galles, Regno Unito. Riceverà un compenso mensile di 9.000 sterline dal governo britannico. In cambio, fornirà preziosi consigli sulla salute

In alcuni casi viene definita addirittura “ministra della Salute gallese”. L’immagine è stata accompagnata da commenti offensivi legati al suo aspetto fisico e alla sua religione, alimentando una campagna di odio online.

Chi è davvero Athika Ahmed

Athika Ahmed è una studentessa di Medicina presso la Cardiff University e volontaria del NHS. È coinvolta da anni in attività di sensibilizzazione sulla salute femminile e fa parte di un youth board del Cardiff and Vale University Health Board.

Nel dicembre 2025 è stata intervistata dalla BBC nell’ambito della campagna “Love Your Period”, dedicata all’educazione sul ciclo mestruale e alla riduzione dello stigma su temi come la salute mestruale, endometriosi, salute pelvica e menopausa. Tutti temi che rientrano anche nei nuovi materiali educativi per le scuole secondarie gallesi.

Cosa dice il governo gallese

Il 3 dicembre 2025 il sito ufficiale Gov.wales ha pubblicato un comunicato intitolato “Young people to receive new information about women’s health”.

Il testo annuncia il lancio di nuove risorse educative per le scuole secondarie, promosse dalla ministra per la Salute Mentale e il Benessere, Sarah Murphy. I materiali riguardano salute mestruale, endometriosi, salute pelvica e menopausa.

Nel comunicato compare anche una dichiarazione di Athika Ahmed, in quanto membro del youth board che ha contribuito allo sviluppo dei contenuti. Non viene mai indicata come ambasciatrice governativa retribuita né come dietista.

La ministra della Salute gallese, inoltre, non è Athika Ahmed, ma Jeremy Miles.

Non risultano documenti ufficiali, comunicati governativi o atti pubblici che attestino la nomina di Athika Ahmed a un incarico retribuito da 9.000 sterline al mese.

Conclusioni

La narrazione secondo cui Athika Ahmed sarebbe stata nominata “Ambasciatrice della Salute e dietista in Galles” con uno stipendio mensile da 9.000 sterline pagato dal governo britannico è priva di fondamento.

