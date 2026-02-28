Trump: "Avviato attacco preventivo all'Iran in difesa degli americani" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2026 "Poco tempo fa, le forze armate degli Stati Uniti hanno avviato importanti operazioni di combattimento in Iran. Il nostro obiettivo è difendere il popolo americano eliminando minacce imminenti provenienti dal regime iraniano, un gruppo spietato di persone molto dure e terribili. Le sue attività minacciose mettono direttamente in pericolo gli Stati Uniti, le nostre truppe, le nostre basi all’estero e i nostri alleati in tutto il mondo. Per 47 anni, il regime iraniano ha gridato 'morte all’America' e ha portato avanti una campagna incessante di spargimento di sangue e omicidi di massa, prendendo di mira gli Stati Uniti, le nostre truppe e persone innocenti in molti, molti Paesi. Tra i primi atti del regime vi fu il sostegno a una violenta presa dell’ambasciata statunitense a Teheran, con decine di ostaggi americani trattenuti per 444 giorni. Nel 1983, i gruppi legati all’Iran compirono l’attentato alle caserme dei Marines a Beirut, che uccise 241 militari americani. Nel 2000, sapevano e probabilmente furono coinvolti nell’attacco contro la USS Cole. Molti morirono. Le forze iraniane uccisero e mutilarono centinaia di militari americani in Iraq. Negli ultimi anni, i gruppi sostenuti dal regime hanno continuato a lanciare innumerevoli attacchi contro le forze americane stanziate in Medio Oriente, così come contro navi militari e commerciali statunitensi nelle rotte marittime internazionali. È stato terrorismo di massa, e non lo tollereremo più. Dal Libano allo Yemen e dalla Siria all’Iraq, il regime ha armato, addestrato e finanziato milizie terroristiche che hanno intriso la terra di sangue e morte. Ed è stato un gruppo legato all’Iran, Hamas, a lanciare i mostruosi attacchi del 7 ottobre contro Israele, massacrando più di 1.000 persone innocenti, tra cui 46 americani, e prendendo in ostaggio 12 nostri cittadini. È stato brutale, qualcosa che il mondo non aveva mai visto prima" così il Presidente Trump in un video sui suoi social. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev