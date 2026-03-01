Il regalo di Mina a Giorgio Armani: l’inedito “A costo di morire” chiude la prima sfilata in ricordo del fondatore della maison

Le note in conclusione della prima linea pret-a-porter disegnata da Silvana Armani, nipote del defunto stilista, scomparso a settembre e sua collaboratrice storica

Si chiude sulle note del brano inedito A costo di morire, cantato da Mina in onore di Giorgio Armani, la prima sfilata della linea donna di pret-a-porter tutta disegnata da Silvana Armani, che ne ha assunto la direzione creativa dopo la scomparsa del fondatore della maison, lo scorso settembre. Ad assistere alla collezione, tra gli ospiti, anche lo storico compagno di Armani, Leo Dell’Orco, che oggi guida lo stile uomo.

Il brano “A costo di morire”

Il brano è la cover di una canzone di Fausto Leali del 2011, che l’artista italiana ha interpretato per l’occasione e che dovrebbe figurare nel suo nuovo album, a breve in uscita.