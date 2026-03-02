Attacco Iran, Crosetto: Crisi di elevata intensità, serve coordinamento con alleati – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "La crisi in corso presenta caratteristiche di elevata intensità, ampiezza e un'evoluzione estremamente rapida che richiede attenzione costante e coordinamento con gli alleati capacità di adattamento operativo". Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Senato e Camera sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev