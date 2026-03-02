Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
POLITICAPunti di VistaVideo

Attacco Iran, Crosetto: Crisi di elevata intensità, serve coordinamento con alleati – Il video

02 Marzo 2026 - 17:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "La crisi in corso presenta caratteristiche di elevata intensità, ampiezza e un'evoluzione estremamente rapida che richiede attenzione costante e coordinamento con gli alleati capacità di adattamento operativo". Lo ha detto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Senato e Camera sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai»

2.

Vannacci: «Salvate il soldato Crosetto, l’unico a trovarsi in zona di combattimento contro la sua volontà» – Il video

3.

Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. E Calenda…» – Il video

4.

Tajani: Italiani a Dubai, qualcuno sceglie di rientrare attraverso Oman, ma meglio rimanere a Dubai – Il video

5.

Le simulazioni della nuova legge elettorale: «Avvantaggia il centrodestra»