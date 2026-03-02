La famiglia di Fedez si allarga: arriva Maurizio – Il video

Il rapper rientrato da Sanremo ha una nuova missione. E inizia da una novità che scodinzola in soggiorno

Silvio, un cane di razza Golden Retriever adottato nel 2024 è spesso protagonista dei contenuti social di Fedez. Ma da oggi non sarà più solo, con lui c’è Maurizio, altro cagnolino adottato dal rapper. L’artista è appena rientrato a Milano dopo la settimana sanremese. Accanto a lui c’è Giulia Honegger, sorridente e già alle prese con il nuovo inquilino. Maurizio scodinzola, gioca con Silvio. Nei pochi secondi condivisi su Instagram si vede intento a esplorare ogni angolo del soggiorno.