Domani a Napoli i funerali del bimbo con il cuore bruciato, oggi si è conclusa l’autopsia

03 Marzo 2026 - 19:43 Ugo Milano
giustizia-per-domenico
I periti avranno adesso 120 giorni per fornire le loro conclusioni sulla morte del piccolo Domenico Caliendo

Dieci giorni sopo la morte del piccolo Domenico Caliendo, oggi si è svolta al Secondo Policlinico di Napoli l’autopsia sul suo corpo, e domani, 4 marzo, nel duomo di Nola, a Napoli, la famiglia potrà finalmente celebrare il funerale. L’esame è cominciato attorno alle 14, dopo la conclusione dell’incidente probatorio durato oltre tre ore davanti al giudice Mariano Sorrentino che ha conferito gli incarichi ai periti. Periti che adesso avranno 120 giorni di tempo per fornire le loro conclusioni. Si tornerà in aula l’11 settembre.

«È stata un un’apertura sul dibattimento molto grande – ha spiegato l’avvocato Francesco Petruzzi, che rappresenta la famiglia di Domenico -. Non è stato il solito incidente probatorio». L’udienza davanti al gip è finita intorno alle 13.30 ed era iniziata questa mattina alle 10. Secondo quanto riferito dall’avvocato Petruzzi, la salma di Domenico verrà liberata in serata. L’avvocato ha chiarito di non aver ritenuto di integrare i quesiti «perché quelli posti dal gip coprono un ventaglio di momenti che vanno dagli albori fino alla fine di questa storia, che non lasciano campo a nessuna interpretazione o ambiguità anche su quanto accaduto a Bolzano».

il medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia Caliendo al termine della prima fase dell’autopsia ha detto che a un primo esame «non sono emerse lesioni al cuore nella fase dell’espianto, in particolare non sembra esserci il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte ha parlato».

