Al Bioparco di Roma nati due gemelli di tamarino imperatore, simpatiche scimmiette dai lunghi baffi – Il video

04 Marzo 2026 - 14:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2026 Al Bioparco di Roma sono nati due gemelli di tamarino imperatore, tra le scimmie più piccole e particolari del mondo. I genitori Sissi e Franz si prendono cura giorno e notte dei cuccioli, nati il 19 febbraio e di cui ancora non è possibile stabilire il sesso. Il nome delle simpatiche scimmiette dai lunghi baffi è ispirato a Guglielmo II di Germania, proprio per i suoi mustacchi curvati verso l’alto. La nascita, ancora una volta seguita con la massima attenzione dallo staff zoologico e veterinario del Bioparco, si inserisce nell’impegno internazionale per la conservazione di questa specie di piccola scimmia, come avviene per altri animali in pericolo ospitati dal Bioparco. riprese e montaggio Laura Clementi – archivio Bioparco di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

