Altri due arresti in Francia per l’omicidio di Quentin Deranque

04 Marzo 2026 - 09:44 Alba Romano
Catturati nella zona di Lione e nel dipartimento dell'Aube. La polizia pensa di aver preso così tutti coloro che hanno partecipato direttamente al pestaggio

Altre due persone sospettate di aver picchiato a morte l’attivista di estrema destra Quentin Deranque a Lione sono state arrestate dalla polizia francese stamattina, 4 marzo. Due settimana fa la prima ondata di arresti. I due uomini di 22 e 26 anni sono stati catturati nella zona di Lione e nel dipartimento dell’Aube. La polizia pensa di aver preso così tutti coloro che hanno partecipato direttamente al pestaggio.

La morte di Quentin Deranque

L’attivista 23enne è stato aggredito il 12 febbraio da diversi individui mascherati a margine di una conferenza tenuta dall’eurodeputata del LFI Rima Hassan a Sciences Po Lyon, dove si era recato per garantire la sicurezza delle attiviste femministe del collettivo identitario Némésis. Riportando un grave trauma cranico, è morto due giorni dopo. Il 17 e 18 febbraio, undici persone sono state arrestate in diversi dipartimenti, sette sospettate di aver partecipato alle violenze e le altre quattro di averle aiutate a eludere la giustizia.

L’accusa di omicidio

Sei uomini sospettati di aver aggredito Quentin Deranque sono stati accusati di omicidio volontario e uno di complicità. Sei sono stati posti in custodia cautelare e uno in custodia cautelare. Di età compresa tra 20 e 26 anni, i sette sono, secondo una fonte vicina al caso, «noti per essere membri o vicini alla Jeune Garde», un movimento di estrema sinistra fondato nel 2018 a Lione dal deputato di LFI (La France Insoumise) Raphaël Arnault e sciolto a giugno. Due di loro facevano parte dello staff del deputato.

