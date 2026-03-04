L’addio al piccolo Domenico: «Il nostro guerriero», la lettera di un bimbo sulla bara. Ai funerali anche Meloni, l’abbraccio tra la mamma e la manager del Monaldi – Il video

L'ultimo saluto al bimbo di Nola, morto dopo il trapianto di un cuore "bruciato" . Presente anche Don Patriciello: «Un dovere essere qui»

Oggi, mercoledì 4 marzo, è il giorno dell’addio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni morto all’ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di un cuore danneggiato. La piazza di Nola – il comune dove risiede la famiglia e che oggi è in lutto cittadino – si è riempita fin dalla mattina con centinaia di persone. Alle 11, orario di apertura della camera ardente, tante mamme hanno tenuto per mano i loro bimbi, tutti con fiori bianchi tra le mani. Ai funerali, che inizieranno alle 15, parteciperà anche la premier Giorgia Meloni.

Don Patriciello: «Un dovere essere qui»

Al suo arrivo nella cattedrale di Nola, il carro funebre scortato dalle forze dell’ordine è stato salutato da un lungo applauso. A pochi passi la mamma e il papà, distrutti dal dolore. Alcune persone indossano una maglietta bianca con la foto del bimbo e la scritta «il nostro guerriero». Presente anche Don Patriciello, parroco del Parco Verde a Caivano: «Il dolore quando è condiviso è sopportabile perché è un dovere di tutti noi essere qui».

L’abbraccio tra mamma Patrizia e la dirigente dell’ospedale

In cattedrale a Nola è arrivata anche Anna Iervolino, direttrice generale dell’ospedale Monaldi, dove è stato tentato il trapianto del cuore per Domenico. Iervolino è arrivata con la direttrice sanitaria Angela Annechiarico e dalla dirigente Maria Cristina Boccia. Come riporta Repubblica, Iervolino ha stretto la mano al padre di Domenico, mentre con la madre Patrizia c’è stato un abbraccio e grande commozione.

La letterina di un bambino sulla bara

Sulla bara del piccolo Domenico è stata appoggiata una letterina di un bambino, che recita: «Ciao Domenico, sono Andrea. Volevo dirti che ti voglio bene e che ora sei tra gli angeli. Volevo chiederti di salutare i miei nonni, anche loro tra gli angeli. Ora troverai tanti angeli che giocheranno con te. Ti voglio bene. Andrea».

In aggiornamento

Foto copertina: ANSA/Ciro Fusco | Il feretro del piccolo Domenico fa il suo ingresso nel Duomo di Nola, 4 Marzo 2026