Il caso delle fragata iraniana affondata, l’attacco sottomarino al largo dello Sri Lanka: «Più di 100 dispersi»

Non è ancora chiaro se la fregata sia stata colpita da un attacco americano-israeliano. Si tratta per ora di uno degli episodi più distanti dall'area del Golfo dall'inizio dell'attacco a Teheran

Una nave iraniana, la fregata Iris Dena, è stata colpita e sta affondando al largo dello Sri Lanka. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Vijitha Herath, precisando che circa 30 marinai sono stati salvati e saranno trasferiti in un ospedale del Paese. Il bilancio provvisorio dell’attacco, la cui origine è ancora ignota, è di 101 dispersi e 78 feriti.

L’attacco e la richiesta di soccorso

«Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio sulla nave che stava affondando, chiamata ‘Iris Dena’, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle», ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath. Un deputato dell’opposizione ha chiesto in Parlamento se la nave fosse stata colpita negli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ma «non c’è stata alcuna risposta immediata da parte del governo».

Foto copertina: EPA/Antonio Lacerda | La fregata iraniana Iris Dena, in una foto del 2023 nel porto di Rio de Janeiro