Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERICentrodestraElly SchleinIranMedio OrientePD

Elly Schlein: «Sull’Iran la destra è ipocrita, abbiamo sempre condannato il regime»

04 Marzo 2026 - 07:44 Alba Romano
embed
schlein meloni
schlein meloni
La segretaria Dem: dov'erano Meloni, Salvini e Tajani quando scendevamo in piazza per Mahsa Amini?

Elly Schlein dice che il governo Meloni sulla guerra in Iran è ipocrita. «Il Pd è in piazza accanto al movimento Donna, vita e libertà e agli studenti iraniani dalla morte di Mahsa Amini, nel 2022. Lì non ho mai visto Meloni, Tajani o Salvini: non ho mai visto questa destra ipocrita che ci accosta al regime che abbiamo sempre condannato», sostiene in un’intervista a La Stampa. Sulla guerra, spiega la segretaria Dem, «Sono intervenuta in Commissione Esteri ribadendo la posizione che abbiamo da sempre: siamo sempre stati chiari sulla condanna del brutale regime teocratico di Teheran, Khamenei era un dittatore sanguinario e di certo non ci mancherà. Per noi, però, c’è al contempo un problema».

Il problema con l’Iran

Il problema è «che siamo convinti che gli attacchi militari fatti violando il diritto internazionale e scavalcando ogni sede multilaterale siano pericolosi, un precedente pericoloso, perché allora qual è il criterio? Decide Trump? Simpatia personale? In un ordine mondiale ci sono delle regole condivise, non è che qualcuno una mattina può svegliarsi e decidere di bombardare un Paese». Su Crosetto, «hanno passato anni a raccontare la relazione privilegiata con Trump e poi non sono nemmeno stati informati prima, al punto che il ministro è rimasto bloccato a Dubai».

Khamenei non c’è più…

È vero, sostiene Schlein, Khamenei non c’è più: «Ma se domani il problema siamo noi? Chi ce l’avrà un argomento? Qual è il criterio se vale soltanto la legge del più forte? Se il problema fosse Sanchez, che Musk ha definito un traditore e Trump minaccia di sanzionare? O qualcuno che vince in futuro in Italia?». Sul governo Meloni, dice, «crescita a zero, i salari tra i più bassi d’Europa, la pressione fiscale più alta degli ultimi dieci anni e un calo della produzione industriale. Chi può dire di stare meglio rispetto a prima? E che cosa ha fatto questo governo in tre anni per loro? Un’autonomia differenziata senza un euro, dei centri inumani, illegali e vuoti in Albania, con 800 milioni che potevano essere utilizzati per assumere più forze di polizia. E ora questa riforma della Costituzione».

Ti potrebbe interessare

La riforma

Infine, sulla riforma della giustizia: «Non migliora la giustizia per gli italiani, non rende più veloci i processi, non stabilizza i precari. Il ministro Nordio si chiede perché io non capisco che questa riforma aiuterà anche me se andrò al governo. Io rispondo che in una democrazia voglio che chi governa sia sottoposto a controlli». Il consenso di Meloni nei sondaggi, però, rimane alto. «I sondaggi li lascio a loro, io mi occupo di provare a vincere le elezioni: nelle ultime tredici regionali la nostra coalizione ha preso più voti assoluti della coalizione di governo. Nei voti veri siamo avanti. Ogni proposta politica economico-sociale da loro non viene solo bocciata, ma nemmeno discussa: il salario minimo, il congedo paritario, mentre si riempiono la bocca di retorica sulla famiglia, oggi la riduzione orario a parità di salario».

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Macron invia la portaerei De Gaulle. In fiamme il consolato Usa a Dubai – La diretta

2.

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»

3.

Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

4.

La Spagna sfida Trump e «sloggia» gli aerei Usa: «La guerra in Iran? Non ha senso». La replica al veleno di Israele

5.

Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu. La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

leggi anche
ATTUALITÀ

Dimesso il poliziotto preso a martellate a Torino. Arrestato uno dei presunti aggressori: «Ha 22 anni». Schlein chiama Meloni

Di Ygnazia Cigna
schlein bonaccini
POLITICA

Direzione del Pd entro la prossima settimana, duello sullo streaming. E un gruppo di riformisti guarda ad Ernesto Maria Ruffini

Di Sofia Spagnoli
elly schlein meloni jrr tolkien
POLITICA

«Dobbiamo riprenderci Tolkien»: cosa c’entra l’autore del Signore degli Anelli nel duello fra Schlein e Meloni

Di Bruno Gaetani