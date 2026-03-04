Guerra Israele-Usa-Iran, muore una bimba colpita dalle schegge di un missile in Kuwait – La diretta

Il Libano annuncia sei morti negli attacchi. Gli Stati Uniti: 50 mila soldati assegnati al conflitto. Merz: Trump non ha una strategia chiara

Nel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele. In Kuwait invece è morta una bambina colpita dalle schegge di un missile iraniano abbattuto. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver assegnato 50 mila uomini alla guerra mentre durante l’attacco a Beirut Israele ha colpito un hotel e un edificio. Intanto secondo il cancelliere Merz l’amministrazione Trump non ha una strategia chiara per il dopoguerra in Iran.