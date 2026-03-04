Blackout totale in Iraq, forti esplosioni a Erbil. L’ambasciata Usa agli americani: «Lasciate subito il Paese» – Il video

Abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Le autorità hanno avviato un’indagine urgente per determinare le cause dell'interruzione dell'energia elettrica e ripristinare il funzionamento delle centrali.

Blackout totale in Iraq. A confermarlo è il ministero dell’Energia iracheno, mentre i reporter presenti nel Kurdistan iracheno, a Erbil, riferiscono di aver udito nuove esplosioni. «La rete elettrica è stata completamente interrotta in tutte le province irachene», ha dichiarato il ministero dell’Energia. Le autorità hanno avviato un’indagine urgente per accertare le cause dell’interruzione e lavorano per ripristinare al più presto il funzionamento delle centrali e delle linee di trasmissione. Secondo l’Afp, in serata sono stati abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad.

L’ambasciata Usa chiede agli americani di lasciare l’Iraq

Nel frattempo, l’ambasciata americana ha chiesto agli americani di lasciare subito l’Iraq. «I cittadini statunitensi in Iraq sono vivamente incoraggiati a partire non appena saranno in grado di farlo in sicurezza e a rimanere in casa finché le condizioni non saranno sicure per la partenza», ha dichiarato l’ambasciata in un post su X. «Se sarà sicuro farlo, gli americani dovrebbero lasciare l’Iraq immediatamente»