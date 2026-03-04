Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERIBlackoutEnergia elettricaEsplosioniIraqUSAVideo

Blackout totale in Iraq, forti esplosioni a Erbil. L’ambasciata Usa agli americani: «Lasciate subito il Paese» – Il video

04 Marzo 2026 - 19:06 Ygnazia Cigna
embed
Abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad. Le autorità hanno avviato un’indagine urgente per determinare le cause dell'interruzione dell'energia elettrica e ripristinare il funzionamento delle centrali.

Blackout totale in Iraq. A confermarlo è il ministero dell’Energia iracheno, mentre i reporter presenti nel Kurdistan iracheno, a Erbil, riferiscono di aver udito nuove esplosioni. «La rete elettrica è stata completamente interrotta in tutte le province irachene», ha dichiarato il ministero dell’Energia. Le autorità hanno avviato un’indagine urgente per accertare le cause dell’interruzione e lavorano per ripristinare al più presto il funzionamento delle centrali e delle linee di trasmissione. Secondo l’Afp, in serata sono stati abbattuti due droni vicino all’aeroporto internazionale di Baghdad.

L’ambasciata Usa chiede agli americani di lasciare l’Iraq

Nel frattempo, l’ambasciata americana ha chiesto agli americani di lasciare subito l’Iraq. «I cittadini statunitensi in Iraq sono vivamente incoraggiati a partire non appena saranno in grado di farlo in sicurezza e a rimanere in casa finché le condizioni non saranno sicure per la partenza», ha dichiarato l’ambasciata in un post su X. «Se sarà sicuro farlo, gli americani dovrebbero lasciare l’Iraq immediatamente»

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Macron invia la portaerei De Gaulle. In fiamme il consolato Usa a Dubai – La diretta

2.

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»

3.

Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

4.

La Spagna sfida Trump e «sloggia» gli aerei Usa: «La guerra in Iran? Non ha senso». La replica al veleno di Israele

5.

Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu. La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

leggi anche
beirut
ESTERI

Il risveglio sotto le bombe: «Siamo tornati all’incubo del 2024, 300 scuole trasformate in rifugi di emergenza». Il racconto di un’italiana a Beirut

Di Olga Colombano
Mojtaba-Khamenei-impotenza
ESTERI

Le cure per l’impotenza del figlio di Khamenei, la pressione della famiglia e la fatica per avere erede: rispunta il file segreto degli 007 Usa

Di Ugo Milano
sanchez-blackout-spagna
ESTERI

Sánchez contro Trump, scontro totale Spagna-Usa: «No alla guerra, ricordi come andò in Iraq?». E il silenzio di Merz ora è un caso – I video

Di Simone Disegni