Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
ESTERIAlì KhameneiInghilterraIranSanitàServizi segretiSpionaggio

Le cure per l’impotenza del figlio di Khamenei, la pressione della famiglia e la fatica per avere erede: rispunta il file segreto degli 007 Usa

04 Marzo 2026 - 16:41 Ugo Milano
embed
Mojtaba-Khamenei-impotenza
Mojtaba-Khamenei-impotenza
Secondo l’informativa resa pubblica da WikiLeaks, inviata dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra, Mojtaba avrebbe effettuato quattro visite mediche a Londra

Un documento riservato dell’intelligence statunitense, diffuso nel 2008 e successivamente pubblicato da WikiLeaks, sostiene che Mojtaba Khamenei, figlio della Guida suprema iraniana uccisa nei raid congiunti Usa-Israele e indicato come nuova Guida Suprema dell’Iran, si sarebbe sottoposto più volte a cure per l’impotenza nel Regno Unito. Ora che il secondo figlio della defunta Guida suprema iraniana viene dato come naturale successore del padre, i media britannici, tra cui il Daily Mail, hanno rilanciato l’informazione emersa grazie al lavoro del collettivo guidato da Julian Assange.

Secondo l’informativa, inviata dal Dipartimento di Stato all’ambasciata statunitense a Londra, Mojtaba avrebbe effettuato quattro visite mediche a Londra, tra cui un soggiorno della durata di due mesi. Le cure sarebbero state finalizzate a risolvere un problema che gli impediva di avere figli, obiettivo particolarmente sentito dalla famiglia, che, sempre stando al documento, lo avrebbe pressato a garantire una discendenza.

Le difficoltà di Mojtaba di avere un figlio

Mojtaba si sarebbe sposato nel 2004, piuttosto tardi rispetto alle consuetudini dell’élite religiosa iraniana. La ragione, si legge nel rapporto, sarebbe stata «presumibilmente un problema di impotenza trattato e infine risolto durante tre lunghe visite nel Regno Unito». Il Daily Mail, ripreso in Italia da Adnkronos, riferisce che le cure sarebbero state effettuate presso gli ospedali Wellington e Cromwell di Londra. «La sua famiglia si aspettava che Mojtaba avesse figli in tempi rapidi, ma ha avuto bisogno di una quarta visita nel Regno Unito per cure mediche», si legge ancora nel documento. «Dopo un soggiorno di due mesi, sua moglie è rimasta incinta. Tornato in Iran, è nato un bambino sano, chiamato Ali in onore del nonno paterno», conclude il rapporto

Articoli di ESTERI più letti
1.

L’Iran minaccia l’Europa: «State fuori dalla guerra». Macron invia la portaerei De Gaulle. In fiamme il consolato Usa a Dubai – La diretta

2.

Guerra in Medio Oriente, scatta il piano di rientro: oggi un volo di Stato per i 200 studenti a Dubai. I primi arrivi a Fiumicino dall’Oman: «Il volo pagato cash»

3.

Tutto quello che non torna nel viaggio di Guido Crosetto a Dubai

4.

La Spagna sfida Trump e «sloggia» gli aerei Usa: «La guerra in Iran? Non ha senso». La replica al veleno di Israele

5.

Melania Trump presiede il consiglio di Sicurezza dell’Onu. La surreale seduta al Palazzo di Vetro, con fuori gli echi della guerra contro l’Iran – Il video

leggi anche
Pete Hegseth Usa Iran
ESTERI

100 ore di guerra, il capo del Pentagono Hegseth: «Morte e distruzione sull’Iran, abbiamo appena cominciato. Le munizioni? Infinite» – I video

Di Simone Disegni
crosetto mantovano
POLITICA

Mantovano difende Crosetto: «Il viaggio a Dubai? Operatività del ministro mai venuta meno»

Di Asia Buconi
iran 4 marzo
ESTERI

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato». Nyt: «007 iraniani chiedono alla Cia di negoziare la fine della guerra» – La diretta

Di Alba Romano
messaggio radio criptato farsi iran video
ATTUALITÀ

Il messaggio criptato in lingua farsi intercettato a Milano, la scoperta di un radioamatore: i sospetti sulla comunicazione di Teheran in Europa – Il video

Di Ugo Milano
sanchez-blackout-spagna
ESTERI

Sánchez contro Trump, scontro totale Spagna-Usa: «No alla guerra, ricordi come andò in Iraq?». E il silenzio di Merz ora è un caso – I video

Di Simone Disegni
nave iran attacco sri lankda
ESTERI

Il caso delle fregata iraniana affondata, l’attacco sottomarino degli Usa al largo dello Sri Lanka: «Più di 100 dispersi»

Di Ugo Milano
schlein meloni
ESTERI

Elly Schlein: «Sull’Iran la destra è ipocrita, abbiamo sempre condannato il regime»

Di Alba Romano
jimmy fallon finta intervista trump iran video
ESTERI

«Presidente, qual è il suo piano per l’Iran?», «Bing bing bong bong»: lo sfottò di Jimmy Fallon nella finta intervista a Trump – Il video

Di Ugo Milano