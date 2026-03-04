Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Il messaggio criptato in lingua farsi intercettato a Milano, la scoperta di un radioamatore: i sospetti sulla comunicazione di Teheran in Europa – Il video

04 Marzo 2026 - 12:53 Ugo Milano
La scoperta di un radioamatore lombardo è stata rilanciata sui social

Un radioamatore di Milano avrebbe intercettato un messaggio criptato in farsi – la lingua ufficiale dell’Iran – e numeri, forse destinato ad agenti iraniani all’estero. A rilanciare la notizia su X è Ilario Piagnerelli, inviato Esteri di RaiNews24. La comunicazione in codice, comparso sui social e rilanciato da appassionati di radio, potrebbe provenire dalla Repubblica Islamica, attualmente in guerra con Israele e Stati Uniti, ed essere destinato ad alleati di Teheran all’estero.

Se così fosse, il messaggio criptato via radio suggerirebbe che il regime di Teheran si affida a metodi decisamente non avanzati e più tradizionali per comunicare con alcuni suoi agenti all’estero. L’intercettazione, inoltre, solleva interrogativi sulle attività di intelligence della Repubblica Islamica attive in Europa.

