«Presidente, qual è il suo piano per l’Iran?», «Bing bing bong bong»: lo sfottò di Jimmy Fallon nella finta intervista a Trump – Il video

04 Marzo 2026 - 10:09 Ugo Milano
La presa in giro del conduttore durante il suo late show: «Crede ancora di meritare il Nobel per la pace?»

Fox News, Daily Mail, Cnn, Nbc. Poche ore dopo l’inizio dei bombardamenti sull’Iran, Donald Trump si è prestato a svariate richieste di interviste per spiegare il senso dell’operazione congiunta con Israele che ha portato all’uccisione di Ali Khamenei. Eppure, ancora oggi non è chiaro quale sia il vero obiettivo del presidente americano in Iran. Ed è proprio su questo punto che ironizza Jimmy Falcon. Nel suo late show, il celebre presentatore tv ha inscenato una finta intervista a Trump.

L’intervista con le vecchie clip di Trump

«Cosa le passava in testa quando ha deciso di attaccare l’Iran?». E viene riproposta la clip di un vecchio intervento in cui il presidente Usa farnetica durante un comizio: «Bing bing bing bong bong». «Ha un piano per ciò che accadrà dopo quest’azione militare?», chiede ancora Fallon. E parte un’altra clip di un comizio di Trump: «Nemmeno un po’!». E ancora: «Ha ottenuto l’autorizzazione del Congresso per quest’attacco?». «No no no», risponde Trump. «E crede ancora di meritare il Nobel per la pace?». «Oh sì sì sì».

