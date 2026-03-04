Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Il caso delle fregata iraniana affondata, l’attacco sottomarino degli Usa al largo dello Sri Lanka: «Più di 100 dispersi»

04 Marzo 2026 - 12:32 Ugo Milano
nave iran attacco sri lankda
nave iran attacco sri lankda
La nave è stata colpita dagli Stati Uniti. Si tratta per ora di uno degli episodi più distanti dall'area del Golfo dall'inizio dell'attacco a Teheran

Una nave iraniana, la fregata Iris Dena, è stata colpita e sta affondando al largo dello Sri Lanka. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Vijitha Herath, precisando che circa 30 marinai sono stati salvati e saranno trasferiti in un ospedale del Paese. Il bilancio provvisorio dell’attacco, la cui origine è ancora ignota, è di 101 dispersi e 78 feriti.

La richiesta di soccorso

«Alle 5.08 di questa mattina, la Marina dello Sri Lanka e la guardia costiera hanno ricevuto un messaggio sulla nave che stava affondando, chiamata ‘Iris Dena’, a 40 miglia nautiche dal distretto portuale meridionale di Galle», ha dichiarato il ministro degli Esteri dello Sri Lanka, Vijitha Herath. Un deputato dell’opposizione ha chiesto in Parlamento se la nave fosse stata colpita negli attacchi di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, ma «non c’è stata alcuna risposta immediata da parte del governo».

L’attacco del sottomarino Usa

Secondo l’agenzia stampa Reuters, che cita tre funzionari statunitensi, è stato un sottomarino militare degli Stati Uniti ha effettuare l’attacco che ha colpito la fregata iraniana al largo delle coste dello Sri Lanka. Una ricostruzione confermata poco più tardi da Pete Hegseth, capo del Pentagono, in un briefing con la stampa.

Foto copertina: EPA/Antonio Lacerda | La fregata iraniana Iris Dena, in una foto del 2023 nel porto di Rio de Janeiro

