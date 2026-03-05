Belén Rodriguez e l’esame di italiano per la cittadinanza

La showgirl attesa in aula ad aprile

L’attrice e modella Belén Rodriguez dovrà fare l’esame per la cittadinanza italiana. Ad aprile in una scuola internazionale di Milano, fa sapere il Corriere della Sera. La showgirl argentina dovrà dimostrare di avere una competenza di livello intermedio (B1). Ha già residenza continuativa (supera ampiamente la soglia dei 10 anni prevista per gli extracomunitari per ottenere la residenza italiana) e reddito dimostrabile. Ma per la cittadinanza le manca il passaggio imposto dalla legge 4 dicembre 2018. Ovvero il superamento della prova di italiano B1.

L’esame di italiano di Belén Rodriguez

«Sono passati 20 anni, non mi hanno mai dato il passaporto italiano. Perché non me lo date?», aveva lamentato nella puntata del primo febbraio di «Che tempo che fa», sul Nove, ospite di Fabio Fazio. E ancora: «Mi piacerebbe portare mio figlio in America. Sono anche stata sposata, ma ho chiesto il divorzio prima dei cinque anni. Non sono stata nemmeno furba», ha aggiunto con un sorriso riferendosi al matrimonio con Stefano De Martino (durato dal 2013 al 2017).

La prova

La prova si farà in un’aula come tante, con le cuffie per l’ascolto e insieme ad altri candidati. Se fallisce, potrà ripetere la prova pagando nuovamente la tassa (100 euro). Come tutti gli altri aspiranti «cittadini italiani».