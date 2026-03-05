Ultime notizie Festival di SanremoIranTrapiantiVincenzo Schettini
Schlein attacca il governo: «Ma è normale che voi venite qui e intanto Meloni va a parlare alla radio?»

05 Marzo 2026 - 14:48 Federico D’Ambrosio
La segretaria del Pd alla Camera critica la posizione di Tajani e Crosetto: «Dovete dirci se direte sì o no all'uso delle basi, e dovete dircelo ora»

La segretaria del Pd, Elly Schlein, è intervenuta in dichiarazione di voto sulle risoluzioni relative alla guerra in Iran portate oggi alla Camera, attaccando frontalmente il governo: «Vi siete affezionati al ruolo di mero osservatore. Ma invece vorrei sapere, è normale che il ministro venga qui a parlarci mentre Meloni è alla radio e che dobbiamo sapere della risoluzione di maggioranza dalle agenzie perché nessuno si è preoccupato neppure di cercare una posizione unitaria con l’opposizione?». L’Italia, dice, «sta cercando di mitigare le conseguenze di questo conflitto invece di intervenire sulle cause. Siamo tutti d’accordo che l’Iran deve smettere di attaccare i paesi dell’area, ma per noi si devono fermare anche gli attacchi di Netanyahu».

Il nodo delle basi italiane

E sull’uso delle basi italiane ha chiesto un impegno concreto: «Noi diciamo no all’autorizzazione delle basi per appoggiare in un nessun modo questa guerra che viola il diritto internazionale. Il punto non è che tornererete qui se ve le chiedono. Dovete dire di no già adesso, peché sarebbe contro l’articolo 11 della costituzione». Quindi ha attaccato Crosetto: «Lei ci ha detto che questa guerra è fuori dal diritto internazionale, bene ci ha messo sei giorni ma va bene. Ora pero le chiedo è la posizione sua o di tutto il governo?».

